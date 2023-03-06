https://sputnikarabic.ae/20230306/بوتين-ورئيسي-يناقشان-تنفيذ-مشاريع-البنية-التحتية-1074379457.html
بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات الثنائية
بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات الثنائية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات بين البلدين. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:06+0000
2023-03-06T11:06+0000
2023-03-06T11:58+0000
روسيا
العالم
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وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني، قيما مستوى العلاقات الروسية الإيرانية وديناميات تطوريها بأنه إيجابي.وتابع بيان الكرملين: "ونوقشت قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة".واختتم الكرملين بيانه موضحا أن الجانبين الروسي والإيراني اتفقا على الحفاظ على إجراء المزيد من الاتصالات بين البلدين.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهما بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".
https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html
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روسيا, العالم
بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات الثنائية
11:06 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات بين البلدين.
وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني، قيما مستوى العلاقات الروسية الإيرانية وديناميات تطوريها بأنه إيجابي.
"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي. وقدم الجانبان تقييما إيجابيا لمستوى وديناميات تطور العلاقات الروسية الإيرانية".
وتابع بيان الكرملين: "ونوقشت قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة".
واختتم الكرملين بيانه موضحا أن الجانبين الروسي والإيراني اتفقا على الحفاظ على إجراء المزيد من الاتصالات بين البلدين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر
على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.
وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "التعاون بين إيران وروسيا لا يقتصر على التعاون العسكري فقط، والعلاقات بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات، وهي علاقات طبيعية"، وتابع قائلا: "لا يمكن لأحد أن يلوم إيران على علاقتها مع روسيا في المجال العسكري والدفاعي".
وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".
وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهما بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".