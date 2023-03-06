https://sputnikarabic.ae/20230306/بوتين-ورئيسي-يناقشان-تنفيذ-مشاريع-البنية-التحتية-1074379457.html

بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات الثنائية

بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات الثنائية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعلاقات بين البلدين. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T11:06+0000

2023-03-06T11:06+0000

2023-03-06T11:58+0000

روسيا

العالم

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وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني، قيما مستوى العلاقات الروسية الإيرانية وديناميات تطوريها بأنه إيجابي.وتابع بيان الكرملين: "ونوقشت قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة".واختتم الكرملين بيانه موضحا أن الجانبين الروسي والإيراني اتفقا على الحفاظ على إجراء المزيد من الاتصالات بين البلدين.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيرًا إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيرة تفتقر إلى أدلة، والغرض منها افتعال مشكلات.وأضاف "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط، وقد أوضح وزير الخارجية (الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) عدد الطائرات المسيرة التي قدمناها لموسكو، وأنها كانت قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، كما أعلنت الحكومة الروسية أنها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا".وتابع كنعاني "لم تقدم أوكرانيا أو الغرب أي أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهما بشأن الطائرات المسيرة، ومن وجهة نظرنا هذه المشكلة مسيسة من جانبهم وهدفها افتعال المشكلات".

https://sputnikarabic.ae/20230306/طهران-التعاون-بين-إيران-وروسيا-لا-يقتصر-على-المجال-العسكري-1074370874.html

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