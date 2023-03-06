عربي
https://sputnikarabic.ae/20230306/بورقة-الإعفاء-الضريبي-السعودية-تحفز-الشركات-المتعددة-الجنسيات-لنقل-مقراتها-للمملكة-1074380217.html
بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة
بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:29+0000
2023-03-06T11:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_41573804fa811a0003827d0cc38981e5.jpg
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوزير السعودي قوله إنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.لكن مديرين تنفيذيين أشاروا إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.وردا على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية.وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج جذب المقرات الإقليمية في عام 2021.يذكر أن خطة اجتذاب المقرات الإقليمية للشركات تعد جزءا من خطة طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد في دخلها على عائدات النفط.وتهدف هذه الخطة إلى تحوّيل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، من خلال اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/ولي-العهد-السعودي-يضم-مشروع-الدرعية-كخامس-المشاريع-الكبرى-لـصندوق-الاستثمارات-1072081150.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_56:0:1744:1266_1920x0_80_0_0_14fa455f3f361b9a0a981436c448ff04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة

11:29 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوزير السعودي قوله إنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
ولي العهد السعودي يضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى لـ"صندوق الاستثمارات"
9 يناير, 11:04 GMT
لكن مديرين تنفيذيين أشاروا إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.
وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.
وردا على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية.
وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج جذب المقرات الإقليمية في عام 2021.
يذكر أن خطة اجتذاب المقرات الإقليمية للشركات تعد جزءا من خطة طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد في دخلها على عائدات النفط.
وتهدف هذه الخطة إلى تحوّيل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، من خلال اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала