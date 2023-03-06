https://sputnikarabic.ae/20230306/بورقة-الإعفاء-الضريبي-السعودية-تحفز-الشركات-المتعددة-الجنسيات-لنقل-مقراتها-للمملكة-1074380217.html
بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة
بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:29+0000
2023-03-06T11:29+0000
2023-03-06T11:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_41573804fa811a0003827d0cc38981e5.jpg
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوزير السعودي قوله إنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.لكن مديرين تنفيذيين أشاروا إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.وردا على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية.وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج جذب المقرات الإقليمية في عام 2021.يذكر أن خطة اجتذاب المقرات الإقليمية للشركات تعد جزءا من خطة طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد في دخلها على عائدات النفط.وتهدف هذه الخطة إلى تحوّيل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، من خلال اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230109/ولي-العهد-السعودي-يضم-مشروع-الدرعية-كخامس-المشاريع-الكبرى-لـصندوق-الاستثمارات-1072081150.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626773_56:0:1744:1266_1920x0_80_0_0_14fa455f3f361b9a0a981436c448ff04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بورقة الإعفاء الضريبي.. السعودية تحفز الشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقراتها للمملكة
تابعنا عبر
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"
عن الوزير السعودي قوله إنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.
لكن مديرين تنفيذيين أشاروا إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.
وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين أنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.
وردا على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية.
وكانت المملكة العربية السعودية
، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، قد أعلنت عن برنامج جذب المقرات الإقليمية في عام 2021.
يذكر أن خطة اجتذاب المقرات الإقليمية للشركات
تعد جزءا من خطة طموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد في دخلها على عائدات النفط.
وتهدف هذه الخطة إلى تحوّيل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، من خلال اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة.