https://sputnikarabic.ae/20230306/بيلد-الألمانية-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-والقائد-العام-للقوات-الأوكرانية-حول-أرتيوموفسك-1074376681.html
"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك
"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى حدوث خلاف بين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، والرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول الانسحاب من أرتيوموفسك. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:47+0000
2023-03-06T09:47+0000
2023-03-06T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067427253_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_4ae0a895bc3157dd58e6fda202dd9dc1.jpg
فبحسب موقع T-Online، نقلاً عن صحيفة بيلد، فإن الطرفين اختلفا بشأن الوضع في أرتيوموفسك ( باخموت).وفي وقت سابق، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/فاغنر-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-والانسحاب-من-أرتيوموفسك-تحت-نيراننا-1074281228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067427253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_afe78532b732b338cba21004ff897d62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى حدوث خلاف بين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، والرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول الانسحاب من أرتيوموفسك.
فبحسب موقع T-Online، نقلاً عن صحيفة بيلد
، فإن الطرفين اختلفا بشأن الوضع في أرتيوموفسك ( باخموت).
ووفقا للصحيفة الألمانية، فقد نصح زالوجني قبل عدة أسابيع ولأسباب تكتيكية، الرئيس الأوكراني بالنظر في إمكانية الانسحاب من أرتيوموفسك، ومع ذلك اعتبرت الإدارة السياسية قرار المحافظة على المدينة بالصحيح.
وفي وقت سابق، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.