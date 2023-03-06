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الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/بيلد-الألمانية-تتحدث-عن-خلاف-بين-زيلينسكي-والقائد-العام-للقوات-الأوكرانية-حول-أرتيوموفسك-1074376681.html
"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك
"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى حدوث خلاف بين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، والرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول الانسحاب من أرتيوموفسك. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:47+0000
2023-03-06T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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فبحسب موقع T-Online، نقلاً عن صحيفة بيلد، فإن الطرفين اختلفا بشأن الوضع في أرتيوموفسك ( باخموت).وفي وقت سابق، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/فاغنر-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-والانسحاب-من-أرتيوموفسك-تحت-نيراننا-1074281228.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

"بيلد" الألمانية تتحدث عن خلاف بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية حول أرتيوموفسك

09:47 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى حدوث خلاف بين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، والرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول الانسحاب من أرتيوموفسك.
فبحسب موقع T-Online، نقلاً عن صحيفة بيلد، فإن الطرفين اختلفا بشأن الوضع في أرتيوموفسك ( باخموت).

ووفقا للصحيفة الألمانية، فقد نصح زالوجني قبل عدة أسابيع ولأسباب تكتيكية، الرئيس الأوكراني بالنظر في إمكانية الانسحاب من أرتيوموفسك، ومع ذلك اعتبرت الإدارة السياسية قرار المحافظة على المدينة بالصحيح.

وفي وقت سابق، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
3 مارس, 17:25 GMT
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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