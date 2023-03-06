عربي
https://sputnikarabic.ae/20230306/تركيا-تستبعد-إزالة-الغرب-للعوائق-أمام-الصادرات-الروسية-بموجب-صفقة-الحبوب-1074363955.html
تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب
تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب
استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يزيل الغرب العوائق أمام صادرات الحبوب الروسية بموجب ما يسمى بـ "صفقة الحبوب". 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T06:39+0000
2023-03-06T06:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065943042_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6012b2607d1eb707b50b47427cdec45f.jpg
وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك": "سيواصل الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون جعل الأمر صعبا بالنسبة لروسيا، لتحقيق أي نوع من الأرباح، بما في ذلك عن طريق صفقة الحبوب".وأضاف "لكن في النهاية، هذا شيء إنساني، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تبذل ما بوسعها لحماية صفقة الحبوب من أي نوع من العقوبات وهذا لا يشبه أي شيء آخر مثل تصدير النفط أو السلاح إنها منتجات يعتمد عليها الإنسان في حياته".وأشار المستشار بالرئاسة التركية إلى أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتمديد أمد صفقة الحبوب، ليس فقط لصالح تركيا، بل لصالح الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كامل على الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مصدر-لـسبوتنيك-المفاوضات-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-وصلت-إلى-طريق-مسدود--1074249122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065943042_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_af3e61f11c51213bdf620eb183e721b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب

06:39 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يزيل الغرب العوائق أمام صادرات الحبوب الروسية بموجب ما يسمى بـ "صفقة الحبوب".
وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك": "سيواصل الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون جعل الأمر صعبا بالنسبة لروسيا، لتحقيق أي نوع من الأرباح، بما في ذلك عن طريق صفقة الحبوب".
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": المفاوضات حول تمديد صفقة الحبوب وصلت إلى طريق مسدود
3 مارس, 06:14 GMT
وأضاف "لكن في النهاية، هذا شيء إنساني، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تبذل ما بوسعها لحماية صفقة الحبوب من أي نوع من العقوبات وهذا لا يشبه أي شيء آخر مثل تصدير النفط أو السلاح إنها منتجات يعتمد عليها الإنسان في حياته".
وأشار المستشار بالرئاسة التركية إلى أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتمديد أمد صفقة الحبوب، ليس فقط لصالح تركيا، بل لصالح الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كامل على الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала