https://sputnikarabic.ae/20230306/تركيا-تستبعد-إزالة-الغرب-للعوائق-أمام-الصادرات-الروسية-بموجب-صفقة-الحبوب-1074363955.html
تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب
تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب
استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يزيل الغرب العوائق أمام صادرات الحبوب الروسية بموجب ما يسمى بـ "صفقة الحبوب". 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T06:39+0000
2023-03-06T06:39+0000
2023-03-06T06:39+0000
العالم
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وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك": "سيواصل الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون جعل الأمر صعبا بالنسبة لروسيا، لتحقيق أي نوع من الأرباح، بما في ذلك عن طريق صفقة الحبوب".وأضاف "لكن في النهاية، هذا شيء إنساني، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تبذل ما بوسعها لحماية صفقة الحبوب من أي نوع من العقوبات وهذا لا يشبه أي شيء آخر مثل تصدير النفط أو السلاح إنها منتجات يعتمد عليها الإنسان في حياته".وأشار المستشار بالرئاسة التركية إلى أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتمديد أمد صفقة الحبوب، ليس فقط لصالح تركيا، بل لصالح الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كامل على الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مصدر-لـسبوتنيك-المفاوضات-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-وصلت-إلى-طريق-مسدود--1074249122.html
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العالم
تركيا تستبعد إزالة الغرب للعوائق أمام الصادرات الروسية بموجب صفقة الحبوب
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استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يزيل الغرب العوائق أمام صادرات الحبوب الروسية بموجب ما يسمى بـ "صفقة الحبوب".
وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك": "سيواصل الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون جعل الأمر صعبا بالنسبة لروسيا، لتحقيق أي نوع من الأرباح، بما في ذلك عن طريق صفقة الحبوب".
وأضاف "لكن في النهاية، هذا شيء إنساني، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تبذل ما بوسعها لحماية صفقة الحبوب من أي نوع من العقوبات وهذا لا يشبه أي شيء آخر مثل تصدير النفط أو السلاح إنها منتجات يعتمد عليها الإنسان في حياته".
وأشار المستشار بالرئاسة التركية إلى أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتمديد أمد صفقة الحبوب، ليس فقط لصالح تركيا، بل لصالح الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كامل على الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية.