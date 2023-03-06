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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/تطوير-تمويه-يجعل-الجنود-الروس-غير-مرئيين-لأجهزة-التصوير-الحراري-1074369755.html
تطوير تمويه يجعل الجنود الروس "غير مرئيين" لأجهزة التصوير الحراري
تطوير تمويه يجعل الجنود الروس "غير مرئيين" لأجهزة التصوير الحراري
تعد استراتيجية تمويه الجنود من أهم وأقدم الاستراتيجيات المتبعة في المعارك العسكرية، حيث يتم تطبيق بعض الآليات والتقنيات التي تساعد الجندي على التخفي، مثل لون... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T08:27+0000
2023-03-06T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال فلاديمير دروبيك، المدير العام لشركة "شتورم" الإنتاجية العلمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن إنشاء تمويه للأفراد العسكريين يجعلهم غير مرئيين لأجهزة التصوير الحرارية الخاصة بالعدو، يعدّ مهمة حاسمة في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة، والعمل على ذلك جار في روسيا، ولكن هناك حاجة إلى مواد جديدة لنجاح تطبيق هذه العملية.وأضاف: "ومع ذلك، في المرحلة الأخيرة من الاختبارات، دخل التمويه "غير المرئي" (المطور) للتصوير الحراري في ظروف غير مواتية، أي ما يسمى "تأرجح درجة الحرارة والطقس".ونوه دروبيك إلى أنه سيكون من الممكن تحقيق اختراق في هذا الاتجاه إذا تم إنشاء مواد تمويه جديدة بشكل أساسي: "حتى نحصل عليها، لن نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة. التفاعل الوثيق بين العلم والصناعة ضروري، فضلا عن توحيد الجهود في جميع المجالات ذات الصلة".يذكر أن شركة "شتورم" الروسية تأسست عام 2001، في ضواحي موسكو، ويعتبر التمويه العسكري أحد مجالات العمل الرئيسية للشركة، ويتم في الوقت الحالي استخدام 4 أنواع من السترات الواقية من الرصاص التي طورتها الشركة.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الجيش-الروسي-يستخدم-جيلا-جديدا-من-الأسلحة-الدقيقة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1074369262.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تطوير تمويه يجعل الجنود الروس "غير مرئيين" لأجهزة التصوير الحراري

08:27 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Alexander Galperin /  / الانتقال إلى بنك الصورمناورات القوات الخاصة الروسية في حقل "دوبروفكا" في منطقة بسكوف الروسية
مناورات القوات الخاصة الروسية في حقل دوبروفكا في منطقة بسكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Alexander Galperin /
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تعد استراتيجية تمويه الجنود من أهم وأقدم الاستراتيجيات المتبعة في المعارك العسكرية، حيث يتم تطبيق بعض الآليات والتقنيات التي تساعد الجندي على التخفي، مثل لون اللباس والمعدات، لكن مع تطور آليات الكشف يبدأ العمل على اتباع طرق جديدة.
وقال فلاديمير دروبيك، المدير العام لشركة "شتورم" الإنتاجية العلمية، لوكالة "سبوتنيك"، إن إنشاء تمويه للأفراد العسكريين يجعلهم غير مرئيين لأجهزة التصوير الحرارية الخاصة بالعدو، يعدّ مهمة حاسمة في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة، والعمل على ذلك جار في روسيا، ولكن هناك حاجة إلى مواد جديدة لنجاح تطبيق هذه العملية.

وأضاف دروبيك: "إن (الجنود الأوكران) يرصدون بالتأكيد عن طريق التصوير الحراري. في الوقت الحالي، هذه المشكلة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد عملنا بجدية على هذا الموضوع لمدة ست سنوات وحتى حصلنا على نتائج مشجعة للغاية".

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وأضاف: "ومع ذلك، في المرحلة الأخيرة من الاختبارات، دخل التمويه "غير المرئي" (المطور) للتصوير الحراري في ظروف غير مواتية، أي ما يسمى "تأرجح درجة الحرارة والطقس".

وأشار دروبيك إلى أنه من الممكن اليوم تقليل رؤية الشكل البشري في نطاق الإشعاع الحراري، ولكن فقط لفترة قصيرة من الزمن، مع نظام درجة حرارة ثابت للبيئة المحيطة، وظروف مناخية قياسية ودون تذبذب يومي حاد لهذه المعطيات.

ونوه دروبيك إلى أنه سيكون من الممكن تحقيق اختراق في هذا الاتجاه إذا تم إنشاء مواد تمويه جديدة بشكل أساسي: "حتى نحصل عليها، لن نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة. التفاعل الوثيق بين العلم والصناعة ضروري، فضلا عن توحيد الجهود في جميع المجالات ذات الصلة".
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يذكر أن شركة "شتورم" الروسية تأسست عام 2001، في ضواحي موسكو، ويعتبر التمويه العسكري أحد مجالات العمل الرئيسية للشركة، ويتم في الوقت الحالي استخدام 4 أنواع من السترات الواقية من الرصاص التي طورتها الشركة.
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