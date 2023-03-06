عربي
https://sputnikarabic.ae/20230306/حزب-عراقي-لـسبوتنيك-ليس-هناك-ما-يشير-إلى-خلافات-بينالسوداني-والإطار-التنسيقي-1074400884.html
حزب عراقي لـ"سبوتنيك": ليس هناك ما يشير إلى خلافات بين"السوداني" والإطار التنسيقي
حزب عراقي لـ"سبوتنيك": ليس هناك ما يشير إلى خلافات بين"السوداني" والإطار التنسيقي
أكد د.عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق،أن الكثير من الأخبار المتداولة عن خلافات داخل الإطار التنسيقي هي من قبيل حديث الرغبات والتكهنات أو... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T18:49+0000
2023-03-06T18:49+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، الاطار التنسيقي واتته فرصة تشكيل الحكومة بمرشح رئيس وزراء من اختياره، لذلك لن يغامر بالتفريط في هذه الفرصة، ومهما كانت الخلافات فلن تصل إلى حد العودة إلى الوراء، ولم يصدر عن السوداني إلى الآن ما يشير إلى أنه بدأ يخرج عن الخطوط العريضة التي رسمها الإطار الذي تمكن من الإمساك بالمفاصل الأساسية لمنظومة الدولة العميقة.وحول ما يثار حول قانون الانتخابات يقول أمين الحزب الطليعي،الصراع الحالي حول قانون الانتخابات يدور بين الكتل داخل الحكومة وخارجها، وليس له امتدادات شعبية رغم كل ادعاءات الأطراف بأنها تعبر عن القاعدة الشعبية، فالشعب لم يعد يثق بكل الأطراف، وفقد الثقة بالعملية الانتخابية مهما كان القانون الذي تجري في ظله، فكل الدورات الانتخابية لم تعط أية مؤشرات إيجابية للتغيير المطلوب في العملية السياسية أو تغيير في الوجوه التي يعاد إنتاجها في كل مرة مهما تغيرت الأسماء وادعاءات الاستقلالية.وأوضح أن التظاهرات نفسها والتي يجري التهديد بها من قبل بعض الأطراف استنفذت دورها وأُفرغت من مضمونها، بعد أن تم تجييرها لهذا الطرف أو ذاك، ولم تعد تستقطب إلا المفردات المسيسة دون أية قواعد شعبية تنتمي للغالبية المقهورة التي لم تعد معنية بصراعات الكتل، سواء داخل مجلس النواب أو مجلس الوزراء.واختتم بقوله: الأوضاع العامة في العراق وصلت إلى مرحلة مفترق الطرق والخيارات الصعبة رغم حالة الهدوء الحذر والترقب الذي يسود المشهد السياسي والشعبي، المفتوح لكل الاحتمالات.قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة ومتجهة بقوة نحو الاستقرار والازدهار.وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقامها السوداني على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي،الأسبوع الماضيوأشار رئيس الوزراء العراقي إلى توجه بلاده نحو عقد الشراكات التنموية البناءة، طويلة الأمد مع الأشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.وتابع "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر".
https://sputnikarabic.ae/20230111/قيادي-في-الإطار-التنسيقي-العراقي-لـسبوتنيك-الضغوط-الأمريكية-لن-تؤثر-على-علاقاتنا-مع-إيران-1072149545.html
https://sputnikarabic.ae/20230102/قيادي-في-الإطار-التنسيقي-لـسبوتنيك-المقاومة-ستعلن-الحرب-إذا-لم-تخرج-القوات-الأمريكية-من-العراق-1071863567.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c998191355ff9717ad67a4cc2ed851d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

حزب عراقي لـ"سبوتنيك": ليس هناك ما يشير إلى خلافات بين"السوداني" والإطار التنسيقي

18:49 GMT 06.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكد د.عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق،أن الكثير من الأخبار المتداولة عن خلافات داخل الإطار التنسيقي هي من قبيل حديث الرغبات والتكهنات أو الحملات الإعلامية والنفسية بين الكتل السياسية.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، الاطار التنسيقي واتته فرصة تشكيل الحكومة بمرشح رئيس وزراء من اختياره، لذلك لن يغامر بالتفريط في هذه الفرصة، ومهما كانت الخلافات فلن تصل إلى حد العودة إلى الوراء، ولم يصدر عن السوداني إلى الآن ما يشير إلى أنه بدأ يخرج عن الخطوط العريضة التي رسمها الإطار الذي تمكن من الإمساك بالمفاصل الأساسية لمنظومة الدولة العميقة.
وحول ما يثار حول قانون الانتخابات يقول أمين الحزب الطليعي،الصراع الحالي حول قانون الانتخابات يدور بين الكتل داخل الحكومة وخارجها، وليس له امتدادات شعبية رغم كل ادعاءات الأطراف بأنها تعبر عن القاعدة الشعبية، فالشعب لم يعد يثق بكل الأطراف، وفقد الثقة بالعملية الانتخابية مهما كان القانون الذي تجري في ظله، فكل الدورات الانتخابية لم تعط أية مؤشرات إيجابية للتغيير المطلوب في العملية السياسية أو تغيير في الوجوه التي يعاد إنتاجها في كل مرة مهما تغيرت الأسماء وادعاءات الاستقلالية.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
قيادي في الإطار التنسيقي العراقي لـ"سبوتنيك": الضغوط الأمريكية لن تؤثر على علاقاتنا مع إيران
11 يناير, 10:47 GMT
وأوضح أن التظاهرات نفسها والتي يجري التهديد بها من قبل بعض الأطراف استنفذت دورها وأُفرغت من مضمونها، بعد أن تم تجييرها لهذا الطرف أو ذاك، ولم تعد تستقطب إلا المفردات المسيسة دون أية قواعد شعبية تنتمي للغالبية المقهورة التي لم تعد معنية بصراعات الكتل، سواء داخل مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
واختتم بقوله: الأوضاع العامة في العراق وصلت إلى مرحلة مفترق الطرق والخيارات الصعبة رغم حالة الهدوء الحذر والترقب الذي يسود المشهد السياسي والشعبي، المفتوح لكل الاحتمالات.
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده تجاوزت المحنة ومتجهة بقوة نحو الاستقرار والازدهار.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
قيادي في الإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": المقاومة ستعلن الحرب إذا لم تخرج القوات الأمريكية من العراق
2 يناير, 17:38 GMT
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك على هامش مأدبة عشاء أقامها السوداني على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي،الأسبوع الماضي
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى توجه بلاده نحو عقد الشراكات التنموية البناءة، طويلة الأمد مع الأشقاء، من أجل مواجهة التحديات، بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة.
وتابع "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала