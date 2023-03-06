https://sputnikarabic.ae/20230306/حمدان-نظام-كييف-يعمل-في-السر-والعلن-لتجنيد-مرتزقة-لبنانيين-مستغلا-سوء-الأوضاع-الاقتصادية--1074389031.html

حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية

حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية

نتناول في حلقة اليوم: الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) يتسبب بخلافات بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية. وزير الدفاع الأمريكي في الأردن ومصر. مظاهرات حاشدة ضد... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T13:58+0000

2023-03-06T13:58+0000

2023-03-06T13:58+0000

راديو

بلا قيود

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حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية

أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" ندوة سياسية في بيروت، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك تحت عنوان "استهداف روسيا من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عبر أدواتها النازيين الجدد في كييف".وأقيمت الندوة بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، وسفير فنزويلا خيسوس غونزاليس، وبحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والثقافية والدينية اللبنانية.من جهته، قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، العميد مصطفى حمدان في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الصدد:وأشار حمدان إلى أن هذا الأمر اليوم في أوكرانيا هو أخطر بكثير مما كان عليه الوضع مع الدواعش، لإننا رأينا كيف كان يسقط هؤلاء المرتزقة في الأسر وكيف يتعرضون للقتل، ولهذا حرصا منا على الشباب اللبناني، أقمنا هذه الفعالية التضامنية مع روسيا، والتي لاقت تجاوبا وطنيا وتغطية إعلامية، لتحذير اللبنانيين من محاولات تجنيدهم وتجنيبهم المآسي التي يمكن أن تحدث جراء مشاركتهم في القتال إلى جانب النازيين الجدد في أوكرانيا.أنقرة تؤكد أنها تعمل جاهدة لتمديد "صفقة الحبوب"أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تبذل جهودا لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 مارس/آذار الجاري. فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ بلادها مستعدة للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي ...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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