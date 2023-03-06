https://sputnikarabic.ae/20230306/حمدان-نظام-كييف-يعمل-في-السر-والعلن-لتجنيد-مرتزقة-لبنانيين-مستغلا-سوء-الأوضاع-الاقتصادية--1074389031.html
حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية
حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية
نتناول في حلقة اليوم: الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) يتسبب بخلافات بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية. وزير الدفاع الأمريكي في الأردن ومصر. مظاهرات حاشدة ضد... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:58+0000
2023-03-06T13:58+0000
2023-03-06T13:58+0000
راديو
بلا قيود
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حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية
حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية
أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" ندوة سياسية في بيروت، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك تحت عنوان "استهداف روسيا من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عبر أدواتها النازيين الجدد في كييف".وأقيمت الندوة بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، وسفير فنزويلا خيسوس غونزاليس، وبحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والثقافية والدينية اللبنانية.من جهته، قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، العميد مصطفى حمدان في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الصدد:وأشار حمدان إلى أن هذا الأمر اليوم في أوكرانيا هو أخطر بكثير مما كان عليه الوضع مع الدواعش، لإننا رأينا كيف كان يسقط هؤلاء المرتزقة في الأسر وكيف يتعرضون للقتل، ولهذا حرصا منا على الشباب اللبناني، أقمنا هذه الفعالية التضامنية مع روسيا، والتي لاقت تجاوبا وطنيا وتغطية إعلامية، لتحذير اللبنانيين من محاولات تجنيدهم وتجنيبهم المآسي التي يمكن أن تحدث جراء مشاركتهم في القتال إلى جانب النازيين الجدد في أوكرانيا.أنقرة تؤكد أنها تعمل جاهدة لتمديد "صفقة الحبوب"أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تبذل جهودا لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 مارس/آذار الجاري. فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ بلادها مستعدة للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي ...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
حمدان: نظام كييف يعمل في السر والعلن لتجنيد مرتزقة لبنانيين مستغلا سوء الأوضاع الاقتصادية
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نتناول في حلقة اليوم: الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) يتسبب بخلافات بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية. وزير الدفاع الأمريكي في الأردن ومصر. مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو وعصيان لطيارين إسرائيليين. السفارة الأوكرانية في لبنان تحاول تجنيد لبنانيين كمرتزقة في أوكرانيا.
أقامت حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون" ندوة سياسية في بيروت، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك تحت عنوان "استهداف روسيا من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عبر أدواتها النازيين الجدد في كييف".
وأقيمت الندوة بحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، وسفير فنزويلا خيسوس غونزاليس، وبحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والثقافية والدينية اللبنانية.
من جهته، قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، العميد مصطفى حمدان في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الصدد:
"وردت إلينا معلومات من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك دعوة يقوم بها ممثل نظام كييف بالسر والعلن، لتجنيد لبنانيين، من مناطق مختلفة في لبنان، مستغلا العوز والفقر والأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، وطالبنا وزارة الخارجية اللبنانية أن تضع حدا له، لأننا رأينا كيف كان الدواعش يستخدمون بعض اللبنانيين للقتال معهم، وما نتج عن ذلك من مآسي وضحايا".
وأشار حمدان إلى أن هذا الأمر اليوم في أوكرانيا هو أخطر بكثير مما كان عليه الوضع مع الدواعش، لإننا رأينا كيف كان يسقط هؤلاء المرتزقة في الأسر وكيف يتعرضون للقتل، ولهذا حرصا منا على الشباب اللبناني، أقمنا هذه الفعالية التضامنية مع روسيا، والتي لاقت تجاوبا وطنيا وتغطية إعلامية، لتحذير اللبنانيين من محاولات تجنيدهم وتجنيبهم المآسي التي يمكن أن تحدث جراء مشاركتهم في القتال إلى جانب النازيين الجدد في أوكرانيا.
أنقرة تؤكد أنها تعمل جاهدة لتمديد "صفقة الحبوب"
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تبذل جهودا لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 مارس/آذار الجاري. فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ بلادها مستعدة للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لـ"بلا قيود":
"تعتبر هذه الصفقة أحد أهم المنجزات الدبلوماسية لتركيا في هذا الصراع، ولها أهمية كبيرة لجميع الأطراف ولدول العالم، وساعدت من الحد من مخاطر الأمن الغذائي، بالرغم من أن روسيا وافقت على تمديدها إلا أنها لم تحصل على الفوائد المرجوة، فيما يخص رفع القيود المفروضة على صادرات روسيا التي وافقت على التمديد الأول كمراعاة للموقف التركي، حيث بذلت أنقرة جهودا مكثفة، وحاليا تركيا تطمح لاستمرار هذه الصفقة وتطويرها بحيث تشمل تصدير مواد أخرى غير الحبوب، وتركيا تنظر إلى هذه الصفقة ليس فقط من منظور اقتصاد بحت، بل من منظور أنها قد تشكل أرضية تؤدي إلى إبرام اتفاق سلام، وأعتقد أن الجهود التركية تواجه صعوبات وتتطلب الوفاء لروسيا بالوعود من أجل ضمان تجديدها هذه المرة أيضا".
التفاصيل في الملف الصوتي ...