https://sputnikarabic.ae/20230306/زلزال-جديد-يضرب-ولاية-هاتاي-التركية-1074384698.html
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي التركية
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي التركية
هز زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الاثنين، مدينة أرسوز في ولاية هاتاي بجنوب تركيا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T12:38+0000
2023-03-06T12:38+0000
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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال وقع الساعة 14: 02 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات.ولم ترد معلومات فورية عما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230303/تركيا-بدء-بناء-أولى-دفعات-الوحدات-السكنية-بمناطق-الزلزال-1074251848.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال جديد يضرب ولاية هاتاي التركية
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هز زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الاثنين، مدينة أرسوز في ولاية هاتاي بجنوب تركيا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال وقع الساعة 14: 02 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة
"الأناضول".
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات.
ولم ترد معلومات فورية عما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح
أو الممتلكات.
وكان زلزال مدمر
بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.