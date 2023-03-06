https://sputnikarabic.ae/20230306/شركة-إكوينور-لا-يمكن-للنرويج-أن-تحل-مكان-روسيا-في-سوق-الغاز-الأوروبية-1074402814.html
شركة "إكوينور": لا يمكن للنرويج أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية
شركة "إكوينور": لا يمكن للنرويج أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية
أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية إكوينور، إيريك وارنيس، أن النرويج لا يمكن أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T20:05+0000
2023-03-06T20:05+0000
2023-03-06T20:05+0000
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هيوستن - سبوتنيك. وقال وارنيس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين ردا على إمكانية أن تحل النرويج مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية، إنه "لا يمكن ذلك على الإطلاق".وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة".يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الاتحاد-الأوروبي-يخفض-وارداته-من-الغاز-الروسي-بنسبة-80-في-8-أشهر-1073928785.html
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العالم, النرويج, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, النرويج, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
شركة "إكوينور": لا يمكن للنرويج أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية
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أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية إكوينور، إيريك وارنيس، أن النرويج لا يمكن أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية.
هيوستن - سبوتنيك. وقال وارنيس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين ردا على إمكانية أن تحل النرويج مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية، إنه "لا يمكن ذلك على الإطلاق".
هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من خفض واردات الغاز الروسي بنسبة 80% في ثمانية أشهر عن طريق استبداله بإمدادات من دول أخرى والطاقة المتجددة.
وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة".
يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.