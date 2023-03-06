https://sputnikarabic.ae/20230306/شركة-إكوينور-لا-يمكن-للنرويج-أن-تحل-مكان-روسيا-في-سوق-الغاز-الأوروبية-1074402814.html

شركة "إكوينور": لا يمكن للنرويج أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية

شركة "إكوينور": لا يمكن للنرويج أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية

أكد نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية إكوينور، إيريك وارنيس، أن النرويج لا يمكن أن تحل مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T20:05+0000

2023-03-06T20:05+0000

2023-03-06T20:05+0000

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هيوستن - سبوتنيك. وقال وارنيس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين ردا على إمكانية أن تحل النرويج مكان روسيا في سوق الغاز الأوروبية، إنه "لا يمكن ذلك على الإطلاق".وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة".يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230223/الاتحاد-الأوروبي-يخفض-وارداته-من-الغاز-الروسي-بنسبة-80-في-8-أشهر-1073928785.html

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