https://sputnikarabic.ae/20230306/صحيفة-الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-ضعف-التدريب-في-أرتيوموفسك-1074388000.html
صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك
صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت تشتكي من سوء التدريب وقلة الأسلحة ونقص الدعم، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:58+0000
2023-03-06T13:58+0000
2023-03-06T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "إندبندنت كييف" أن المقاتلين لا يمنحون عمليًا وقتًا كافياً للتدريب قبل إرسالهم إلى أماكن انتشارهم، حيث يستغرق تدريب بعض الجنود أسبوعين فقط.وقال عسكري للصحيفة الأوكرانية إنه "تلقى وعدًا بأنه لن يتم إرسالهم مباشرة إلى خط المواجهة وسيتم نقلهم إلى محاور ثانية وثالثة، لكن فوجئ الجنود أنهم وصلوا ليلاً إلى أرتيوموفسك.وأكد جندي أوكراني آخر ألكسندر، أنه تم إرسال العديد من الكتائب إلى أرتيموفسك ليلاً دون التدريب اللازم، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أشهر من القتال نجت نصف مجموعته فقط. وأوضح الطبيب العسكري بوريس، أنه في منتصف شهر ديسمبر كان هناك 500 فرد في كتيبته و بقي نحو 150 مقاتلا بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن فرصة العودة صعبة جدا.وحدد المحاورون أن المدفعية الروسية غالبًا ما تضرب مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا لساعات.
https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-عسكري-كشف-منطقة-محصنة-جديدة-للجيش-الأوكراني-في-شمال-غرب-أرتيوموفسك-1074290238.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك
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كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت تشتكي من سوء التدريب وقلة الأسلحة ونقص الدعم، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في مدينة أرتيوموفسك.
وذكرت صحيفة "إندبندنت كييف" أن المقاتلين لا يمنحون عمليًا وقتًا كافياً للتدريب قبل إرسالهم إلى أماكن انتشارهم، حيث يستغرق تدريب بعض الجنود أسبوعين فقط.
وقال عسكري للصحيفة الأوكرانية إنه "تلقى وعدًا بأنه لن يتم إرسالهم مباشرة إلى خط المواجهة وسيتم نقلهم إلى محاور ثانية وثالثة، لكن فوجئ الجنود أنهم وصلوا ليلاً إلى أرتيوموفسك.
وأكد جندي أوكراني آخر ألكسندر، أنه تم إرسال العديد من الكتائب إلى أرتيموفسك ليلاً دون التدريب اللازم، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أشهر من القتال نجت نصف مجموعته فقط.
وأوضح الطبيب العسكري بوريس، أنه في منتصف شهر ديسمبر كان هناك 500 فرد في كتيبته و بقي نحو 150 مقاتلا بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن فرصة العودة صعبة جدا.
وحدد المحاورون أن المدفعية الروسية غالبًا ما تضرب مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا لساعات.