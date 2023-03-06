عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/صحيفة-الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-ضعف-التدريب-في-أرتيوموفسك-1074388000.html
صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك
صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت تشتكي من سوء التدريب وقلة الأسلحة ونقص الدعم، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:58+0000
2023-03-06T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وذكرت صحيفة "إندبندنت كييف" أن المقاتلين لا يمنحون عمليًا وقتًا كافياً للتدريب قبل إرسالهم إلى أماكن انتشارهم، حيث يستغرق تدريب بعض الجنود أسبوعين فقط.وقال عسكري للصحيفة الأوكرانية إنه "تلقى وعدًا بأنه لن يتم إرسالهم مباشرة إلى خط المواجهة وسيتم نقلهم إلى محاور ثانية وثالثة، لكن فوجئ الجنود أنهم وصلوا ليلاً إلى أرتيوموفسك.وأكد جندي أوكراني آخر ألكسندر، أنه تم إرسال العديد من الكتائب إلى أرتيموفسك ليلاً دون التدريب اللازم، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أشهر من القتال نجت نصف مجموعته فقط. وأوضح الطبيب العسكري بوريس، أنه في منتصف شهر ديسمبر كان هناك 500 فرد في كتيبته و بقي نحو 150 مقاتلا بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن فرصة العودة صعبة جدا.وحدد المحاورون أن المدفعية الروسية غالبًا ما تضرب مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا لساعات.
https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-عسكري-كشف-منطقة-محصنة-جديدة-للجيش-الأوكراني-في-شمال-غرب-أرتيوموفسك-1074290238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة: الجيش الأوكراني يشتكي من ضعف التدريب في أرتيوموفسك

13:58 GMT 06.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت تشتكي من سوء التدريب وقلة الأسلحة ونقص الدعم، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في مدينة أرتيوموفسك.
وذكرت صحيفة "إندبندنت كييف" أن المقاتلين لا يمنحون عمليًا وقتًا كافياً للتدريب قبل إرسالهم إلى أماكن انتشارهم، حيث يستغرق تدريب بعض الجنود أسبوعين فقط.
وقال عسكري للصحيفة الأوكرانية إنه "تلقى وعدًا بأنه لن يتم إرسالهم مباشرة إلى خط المواجهة وسيتم نقلهم إلى محاور ثانية وثالثة، لكن فوجئ الجنود أنهم وصلوا ليلاً إلى أرتيوموفسك.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
خبير عسكري: كشف منطقة محصنة جديدة للجيش الأوكراني في شمال غرب أرتيوموفسك
4 مارس, 05:41 GMT
وأكد جندي أوكراني آخر ألكسندر، أنه تم إرسال العديد من الكتائب إلى أرتيموفسك ليلاً دون التدريب اللازم، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أشهر من القتال نجت نصف مجموعته فقط.
وأوضح الطبيب العسكري بوريس، أنه في منتصف شهر ديسمبر كان هناك 500 فرد في كتيبته و بقي نحو 150 مقاتلا بعد شهر واحد، مشيرا إلى أن فرصة العودة صعبة جدا.
وحدد المحاورون أن المدفعية الروسية غالبًا ما تضرب مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا لساعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала