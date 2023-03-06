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عباس يدعو المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
عباس يدعو المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل الاستقلال. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:32+0000
2023-03-06T09:32+0000
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جاء ذلك في كلمة لعباس أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، في الدوحة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال الرئيس الفلسطيني إنه يتطلع "لمواصلة دعم مسعى فلسطين في الدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال".كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف "الإرهاب الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني ومعاقبته، والعمل على إنهاء الاحتلال لأرض "دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات النكبة وكارثة اللجوء منذ 75 عاما.وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون الجرائم الإسرائيلية التي تحولت منذ عام 1967، "إلى استعمار مستمر ينتهك قرارات الشرعية الدولية".وحذّر من ممارسات إسرائيلية أخرى متمثلة في مواصلة الاستيطان وتغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية المحتلة واستباحة المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/عباس-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-إلزام-إسرائيل-بوقف-جميع-إجراءاتها-أحادية-الجانب-1073687189.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, آخر أخبار القدس الأن
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, آخر أخبار القدس الأن

عباس يدعو المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

09:32 GMT 06.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . POOL
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حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل الاستقلال.
جاء ذلك في كلمة لعباس أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، في الدوحة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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وقال الرئيس الفلسطيني إنه يتطلع "لمواصلة دعم مسعى فلسطين في الدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال".
كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف "الإرهاب الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني ومعاقبته، والعمل على إنهاء الاحتلال لأرض "دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات النكبة وكارثة اللجوء منذ 75 عاما.
وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون الجرائم الإسرائيلية التي تحولت منذ عام 1967، "إلى استعمار مستمر ينتهك قرارات الشرعية الدولية".
وحذّر من ممارسات إسرائيلية أخرى متمثلة في مواصلة الاستيطان وتغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية المحتلة واستباحة المسجد الأقصى.
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