https://sputnikarabic.ae/20230306/علماء-روس-يطورون-رقعة-قلبية-لمراقبة-عمل-القلب-1074385068.html
علماء روس يطورون "رقعة لاسلكية" لمراقبة عمل القلب
علماء روس يطورون "رقعة لاسلكية" لمراقبة عمل القلب
طور علماء في جامعة "سيتشينوف" الروسية جهاز استشعار حيوي عبارة عن "رقعة قلبية" سيساعد على مراقبة مشكلات القلب البشري عن بعد وإعطاء استشارة لوصف العلاج المناسب. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T12:50+0000
2023-03-06T12:50+0000
2023-03-06T12:53+0000
علوم
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الدراسة التي قدمها العلماء، إذ يتم العمل على إنشاء رقعة قلبية من قبل المركز العلمي العالمي لجامعة "سيتشينوف"، والذي تم إنشاؤه لحل المشكلات متعددة التخصصات في الطب.وأوضحت الخدمة الصحفية أن جوهر "رقعة القلب" هو المراقبة المستمرة للمخطط الكهربائي لقلب المريض لمدة 14 يومًا، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات طبيب القلب في اتخاذ القرارات بشكل كبير، حيث سيقوم الجهاز بتحليل مستوى النشاط البدني للشخص أثناء الراحة والعمل والرياضة ومراقبة التغيرات في وضع الجسم في الفضاء والحركات وحتى السقوط. وحدد المطورون أنه سيتم نقل البيانات المتعلقة بعمل القلب إلى تطبيق مثبت على الهاتف المحمول ويسمح للطبيب معرفة آخر بيانات القلب عبر جهاز الاتصال بالنظام وتحليل حالة نظام القلب والأوعية الدموية ومقارنة الديناميكيات ومراقبة الاستجابة للتمرينات والأدوية، وضبط جرعة الأدوية ونقل التوصيات إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمريض. وأكدت الدراسة أن "الرقعة القلبية" بحد ذاتها لا تسبب أي إزعاج، فهي صغيرة ومرنة ولاسلكية ومقاومة للماء.
https://sputnikarabic.ae/20230304/دراسة-الرجل-الأعزب-أكثر-عرضة-للوفاة-بمرض-قصور-القلب-1074306226.html
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علوم, روسيا
علماء روس يطورون "رقعة لاسلكية" لمراقبة عمل القلب
12:50 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
طور علماء في جامعة "سيتشينوف" الروسية جهاز استشعار حيوي عبارة عن "رقعة قلبية" سيساعد على مراقبة مشكلات القلب البشري عن بعد وإعطاء استشارة لوصف العلاج المناسب.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الدراسة التي قدمها العلماء، إذ يتم العمل على إنشاء رقعة قلبية من قبل المركز العلمي العالمي لجامعة "سيتشينوف"، والذي تم إنشاؤه لحل المشكلات متعددة التخصصات في الطب.
وأوضحت الخدمة الصحفية أن جوهر "رقعة القلب" هو المراقبة المستمرة للمخطط الكهربائي لقلب المريض لمدة 14 يومًا، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات طبيب القلب في اتخاذ القرارات بشكل كبير، حيث سيقوم الجهاز بتحليل مستوى النشاط البدني للشخص أثناء الراحة والعمل والرياضة ومراقبة التغيرات في وضع الجسم في الفضاء والحركات وحتى السقوط.
وحدد المطورون أنه سيتم نقل البيانات المتعلقة بعمل القلب إلى تطبيق مثبت على الهاتف المحمول ويسمح للطبيب معرفة آخر بيانات القلب عبر جهاز الاتصال بالنظام وتحليل حالة نظام القلب والأوعية الدموية ومقارنة الديناميكيات ومراقبة الاستجابة للتمرينات والأدوية، وضبط جرعة الأدوية ونقل التوصيات إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمريض.
وأكدت الدراسة أن "الرقعة القلبية" بحد ذاتها لا تسبب أي إزعاج، فهي صغيرة ومرنة ولاسلكية ومقاومة للماء.