https://sputnikarabic.ae/20230306/فرار-4-أشخاص-من-سجن-مركزي-في-موريتانيا-بعد-تبادل-لإطلاق-نار-1074370022.html
فرار 4 أشخاص من سجن مركزي في موريتانيا بعد تبادل لإطلاق نار
فرار 4 أشخاص من سجن مركزي في موريتانيا بعد تبادل لإطلاق نار
أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T08:39+0000
2023-03-06T08:39+0000
2023-03-06T08:39+0000
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وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع، ليل الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".وقال البيان إن اثنين من الحرس أصيبوا أيضا. ولم يتم الإعلان عن هوية السجناء الفارين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة العضوية في جماعة إرهابية.وقال الشخص نفسه إنه عثر على مركبتهم شمال شرقي نواكشوط. وعقوبة الإعدام لم تطبق في موريتانيا منذ عام 1987.
https://sputnikarabic.ae/20220802/موريتانيا-السيطرة-على-حريق-ضخم-التهم-10-سفن-بأحد-موانئ-البلاد-صور-1065904543.html
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موريتانيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
موريتانيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
فرار 4 أشخاص من سجن مركزي في موريتانيا بعد تبادل لإطلاق نار
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أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع
، ليل الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
وقال البيان إن اثنين من الحرس أصيبوا أيضا. ولم يتم الإعلان عن هوية السجناء الفارين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية
الرسمية.
وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.
ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة العضوية في جماعة إرهابية.
وقال الشخص نفسه إنه عثر على مركبتهم شمال شرقي نواكشوط. وعقوبة الإعدام لم تطبق في موريتانيا منذ عام 1987.