https://sputnikarabic.ae/20230306/فهد-يركض-بسرعة-كبيرة-في-شوارع-سلطنة-عمان-فيديو-يثير-جدلا-1074392182.html
فهد يعدو بسرعة كبيرة في شوارع سلطنة عمان... فيديو يثير جدلا
فهد يعدو بسرعة كبيرة في شوارع سلطنة عمان... فيديو يثير جدلا
رصدت وسائل إعلام عمانية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لفهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط بسلطنة عمان. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:46+0000
2023-03-06T14:46+0000
2023-03-06T14:52+0000
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ويوضح الفيديو ركض الفهد على كورنيش مطرح، ثم يظهر من جديد في شارع السلطان قابوس، وتحديدا أمام دار الأوبرا السلطانية.ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية عن مصادر رسمية بهيئة البيئة العمانية، أنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو، وأنها تعمل على التأكد من مصداقية الأمر، والبحث في كيفية تواجد الحيوان في الشوارع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
فهد يعدو بسرعة كبيرة في شوارع سلطنة عمان... فيديو يثير جدلا
14:46 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 14:52 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
رصدت وسائل إعلام عمانية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لفهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط بسلطنة عمان.
ويوضح الفيديو ركض الفهد على كورنيش مطرح، ثم يظهر من جديد في شارع السلطان قابوس، وتحديدا أمام دار الأوبرا السلطانية.
ونقلت صحيفة
"الرؤية" العمانية عن مصادر رسمية بهيئة البيئة العمانية، أنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو، وأنها تعمل على التأكد من مصداقية الأمر، والبحث في كيفية تواجد الحيوان في الشوارع.