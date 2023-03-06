https://sputnikarabic.ae/20230306/قاضي-التحقيق-الأول-في-بيروت-يحدد-15-مارس-موعدا-لمباشرة-استجواب-حاكم-مصرف-لبنان-1074386231.html
قاضي التحقيق الأول في بيروت يحدد 15 مارس موعدا لمباشرة استجواب حاكم مصرف لبنان
قاضي التحقيق الأول في بيروت يحدد 15 مارس موعدا لمباشرة استجواب حاكم مصرف لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، بأن قاضي التحقيق الأول في بيروت حدد منتصف مارس/آذار الجاري، لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:28+0000
2023-03-06T13:28+0000
2023-03-06T13:28+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان، أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 آذار/مارس، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم "الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".ورفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.وأحيلت الدعوى، آنذاك، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي باستجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/صحفي-متخصص-بالشأن-القضائي-الادعاء-على-حاكم-مصرف-لبنان-يؤخر-مثوله-أمام-القضاء-الأوروبي-1073974710.html
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العالم العربي, الأخبار, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
العالم العربي, الأخبار, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
قاضي التحقيق الأول في بيروت يحدد 15 مارس موعدا لمباشرة استجواب حاكم مصرف لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، بأن قاضي التحقيق الأول في بيروت حدد منتصف مارس/آذار الجاري، لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتهامات بالفساد.
القاهرة– سبوتنيك
. وذكرت الوكالة الرسمية في لبنان، أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 آذار/مارس، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم "الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".
ورفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان
بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.
وأحيلت الدعوى، آنذاك، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي باستجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد
عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني
في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.