https://sputnikarabic.ae/20230306/قطر-للطاقة-تعلن-اكتشافا-نفطيا-ثالثا-في-ناميبيا-1074380055.html
"قطر للطاقة" تعلن اكتشافا نفطيا ثالثا في ناميبيا
"قطر للطاقة" تعلن اكتشافا نفطيا ثالثا في ناميبيا
أعلنت شركة "قطر للطاقة" (حكومية)، اليوم الاثنين، اكتشافا نفطيا هو الثالث لها في جمهورية ناميبيا جنوب غربي القارة الأفريقية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:27+0000
2023-03-06T11:27+0000
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وقالت الشركة في بيان إنها اكتشفت "مكمن نفط خفيف"، من خلال بئر جونكر-1X الاستكشافية العميقة التي تم حفرها، في منطقة رخصة الاستكشاف PEL39 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).وأوضحت أنه تم حفر البئر المذكورة التي تقع على بعد 270 كيلومترا من شواطئ ناميبيا، على عمق 6.168 متر في مياه يبلغ عمقها 2.210 أمتار، لافتةً إلى بدء عمليات تحليل البيانات لتحديد حجم وإمكانات الموارد المكتشفة.وتبلغ حصة "قطر للطاقة" 45% من حقوق رخصة الاستكشاف في هذه المنطقة، فيما تمتلك شركة "شل" (المشغل) 45%، بينما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الناميبية "نامكور" 10%، وفق نص البيان.من جانبه، قال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذا هو إعلاننا الثالث لاكتشاف نفطي في ناميبيا. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ شركاءنا شل ونامكور، وأن أشكر حكومة جمهورية ناميبيا التي قدمت الكثير من الدعم لهذا الجهد الاستكشافي".وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت "قطر للطاقة" عن اكتشافين نفطيين آخرين في بئري Graff-1 وVenus-1X، الواقعين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.وعملية الحفر في بئر جونكر-1 X بدأت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، واستكملت بأمان في الأيام القليلة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221010/وزير-الطاقة-القطري-يتحدث-عن-تسريع-وتيرة-تطوير-حقول-نفطية-جديدة-في-ناميبيا-1068866226.html
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الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
"قطر للطاقة" تعلن اكتشافا نفطيا ثالثا في ناميبيا
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أعلنت شركة "قطر للطاقة" (حكومية)، اليوم الاثنين، اكتشافا نفطيا هو الثالث لها في جمهورية ناميبيا جنوب غربي القارة الأفريقية.
وقالت الشركة في بيان
إنها اكتشفت "مكمن نفط خفيف"، من خلال بئر جونكر-1X الاستكشافية العميقة التي تم حفرها، في منطقة رخصة الاستكشاف PEL39 الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وأوضحت أنه تم حفر البئر المذكورة التي تقع على بعد 270 كيلومترا من شواطئ ناميبيا، على عمق 6.168 متر في مياه يبلغ عمقها 2.210 أمتار، لافتةً إلى بدء عمليات تحليل البيانات لتحديد حجم وإمكانات الموارد المكتشفة.
وتبلغ حصة "قطر للطاقة
" 45% من حقوق رخصة الاستكشاف في هذه المنطقة، فيما تمتلك شركة "شل" (المشغل) 45%، بينما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الناميبية "نامكور" 10%، وفق نص البيان.
10 أكتوبر 2022, 21:46 GMT
من جانبه، قال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذا هو إعلاننا الثالث لاكتشاف نفطي في ناميبيا. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأهنئ شركاءنا شل ونامكور، وأن أشكر حكومة جمهورية ناميبيا التي قدمت الكثير من الدعم لهذا الجهد الاستكشافي".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت "قطر للطاقة" عن اكتشافين نفطيين آخرين في بئري Graff-1 وVenus-1X، الواقعين في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا
.
وعملية الحفر في بئر جونكر-1 X بدأت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، واستكملت بأمان في الأيام القليلة الماضية.