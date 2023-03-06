https://sputnikarabic.ae/20230306/ماذا-يحدث-داخل-جسمك-عندما-تفقد-10-كيلوغرامات-في-شهر؟-1074377464.html

ماذا يحدث داخل جسمك عندما تفقد 10 كيلوغرامات في شهر؟

ماذا يحدث داخل جسمك عندما تفقد 10 كيلوغرامات في شهر؟

لا شك أن الحميات الغذائية القاسية تبدو جذابة، وتساعد في التخلص سريعا من الكيلوغرامات الزائدة، ولكن ما يحدث بالفعل داخل جسمك عندما تفقد الكثير من الوزن بسرعة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T10:06+0000

2023-03-06T10:06+0000

2023-03-06T10:06+0000

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إنقاص الوزن

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لذا، إذا كنت جديدا في اتباع نظام غذائي أو تحاول إنقاص الوزن، فلنبدأ بفهم متى يحدث فقدان الوزن وماذا يحدث داخل جسمك عندما تفقد 10 كغم بسرعة.كيف نفقد الوزن؟إنقاص الوزن عملية حسابية بسيطة. ما عليك سوى الحفاظ على نقص السعرات الحرارية. يحدث نقص السعرات الحرارية عندما تستهلك سعرات أقل مما تحرق. بافتراض أن وزن جسمك 80 كغم، فإن سعراتك الحرارية المناسبة ستكون حوالي 2400 يوميا، أي شيء أقل سيعتبر عجزا.من ناحية أخرى، تعمل الأنظمة الغذائية القاسية عن طريق الحد بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل سريع ولكنه يترك لك صعوبة في الحفاظ على الوزن على المدى الطويل. عندما تقلل فجأة من تناول السعرات الحرارية، يتعرض جسمك لصدمة ويفشل في التكيف، مما يتسبب في حدوث مشكلات، وفق موقع "only my health" المتخصص في الشؤون الصحية.الأشياء التي تحدث عندما تفقد 10 كغم في شهر:1. نقص المغذياتكل طعام له مجموعة فوائده الخاصة، وبينما يساعدك اتباع نظام غذائي قاس على إنقاص الوزن، فإنه سيؤدي أيضا إلى فقدان العناصر الغذائية.تقيدك الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن إلى عدد قليل جدا من السعرات الحرارية وتسمح لك باستهلاك عدد قليل من الأطعمة، ما يؤدي إلى فقدان الطاقة.انخفاض التمثيل الغذائيربما سمعت أشخاصا يقولون إنهم يزدادون وزنا حتى بعد شرب الماء؛ هذا لأن التمثيل الغذائي لديهم ضعيف. التمثيل الغذائي هو العامل الأساسي الذي يحدد مدى سرعة أو بطء خسارة الوزن. لذلك، فإن اتباع نظام غذائي قاسي يستنزف العناصر الغذائية، سيؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي، وعندما تعود إلى معدل الطعام الطبيعي، ينتهي بك الأمر إلى اكتساب ضعف الوزن.2. ضعف المناعةكما يقول المثل، فإن جسدنا هو انعكاس لما نضعه فيه! وبالمثل، إذا كنت تأكل أقل، فسيستخدم جسمك هذا الطعام لأداء نشاط يومي، ما يتركك بلا طاقة لإنتاج الخلايا المعززة للمناعة. تبدأ خلايا المناعة أيضا في التحلل عندما يكون هناك خلل في العناصر الغذائية في الجسم.3. فقدان الكتلة العضليةفقدان الوزن هو عملية تدريجية تتطلب نظاما غذائيا متوازنا وشكلا من أشكال الحركة على مدار اليوم. فقدان الوزن الذي يحدث في غضون شهر لا يعتبر فقدانا للوزن؛ بل هو إزالة الماء الزائد من الجسم وفقدان العضلات. ستتغير أرقام مقاسك، لكن سيكون هناك اختلاف بسيط في دهون جسمك.بكلمات أخرى، فإن الطعام هو وقود عضلاتك وعدم استهلاك السعرات الحرارية الكافية سيجبر جسمك على حرق العضلات.لذا بدلا من السعي وراء فقدان الوزن، يجب أن يكون هدفك هو تطوير عادات جيدة مثل تناول الطعام الصحي في الوقت المحدد، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم، فكلما كنت تفعل ذلك باستمرار، فسوف تفقد الوزن بشكل صحي في النهاية.

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