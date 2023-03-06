https://sputnikarabic.ae/20230306/محلى-طبيعي-شائع-قد-يسبب-الوفاة-1074372500.html
محلي طبيعي شائع قد يسبب الوفاة
محلي طبيعي شائع قد يسبب الوفاة
هناك الكثير من الدراسات التي تحذر من المحلّيات الصناعية، ولكن اتضح أنه حتى ما يسمى بالمحليات "الطبيعية" يمكن أن تكون خطيرة. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:34+0000
2023-03-06T09:34+0000
2023-03-06T10:46+0000
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أظهرت دراسة جديدة أن أحد البدائل الشائعة للسكر يسمى الإريثريتول، والذي يتم إنتاجه عن طريق تخمير الخميرة بسكر الذرة أو نشا القمح ويعتبر منخفض السعرات الحرارية، قد ارتبط بتخثر الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية والموت.قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ستانلي هازن، مدير مركز تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها في معهد ليرنر للأبحاث في كليفلاند كلينيك: "لم تكن درجة الخطر متواضعة".أظهرت الدراسة التي نُشرت، الاثنين الماضي، في مجلة Nature Medicine أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر حالية للإصابة بأمراض القلب، مثل مرض السكري، كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا كان لديهم مستويات عالية من الإريثريتول في دمائهم.وقال هازن: "إذا كان مستوى إريثريتول الدم مرتفع، فمن المحتمل أن تصاب بأزمة قلبية وسكتة دماغية مرتين. وهذا يتساوى مع أقوى عوامل خطر الإصابة بالقلب، مثل مرض السكري".كشفت الدراسة أن الإريثريتول يبدو أنه يتسبب في تجلط الصفائح الدموية بسهولة أكبر. يمكن أن تتفكك الجلطات وتنتقل إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، أو إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.في غضون ذلك، ينصح هازن أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية "بالابتعاد عن الإريثريتول حتى يتم إجراء المزيد من الدراسات".يقول روبرت رانكين من مجلس التحكم في السعرات الحرارية، والذي يمثل صناعة الأطعمة والمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية، إن الدراسة تتناقض مع عقود من الأبحاث التي أظهرت أن الإريثريتول آمن وأنه لا ينبغي تطبيق النتائج على عامة الناس بالنظر إلى المشاركين"، مضيفا: "مع ذلك، بناءً على المعرفة الحالية التي لدينا، لا أوصي الناس باستخدامه".عند الابتلاع، يتم استقلاب الإريثريتول بشكل سيئ ويتم إفرازه في الغالب في البول. وبالتالي، يتم وصف الإريثريتول على أنه مُحل "خالٍ من السعرات الحرارية" أو "غير مغذ" ومُحل "طبيعي"، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته بسرعة وتوقع مضاعفة حصته في السوق داخل قطاع التحلية في السنوات الخمس المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20210812/دراسة-غربية-تدحض-أسطورة-فوائد-بدائل-السكر-1049828065.html
https://sputnikarabic.ae/20200830/7-بدائل-طبيعية-لـالسم-الأبيض-1046395096.html
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علوم, منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار
محلي طبيعي شائع قد يسبب الوفاة
09:34 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
هناك الكثير من الدراسات التي تحذر من المحلّيات الصناعية، ولكن اتضح أنه حتى ما يسمى بالمحليات "الطبيعية" يمكن أن تكون خطيرة.
أظهرت دراسة جديدة أن أحد البدائل الشائعة للسكر
يسمى الإريثريتول، والذي يتم إنتاجه عن طريق تخمير الخميرة بسكر الذرة أو نشا القمح ويعتبر منخفض السعرات الحرارية، قد ارتبط بتخثر الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية والموت.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ستانلي هازن، مدير مركز تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها في معهد ليرنر للأبحاث في كليفلاند كلينيك: "لم تكن درجة الخطر متواضعة".
أظهرت الدراسة التي نُشرت، الاثنين الماضي، في مجلة Nature Medicine
أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر حالية للإصابة بأمراض القلب، مثل مرض السكري، كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا كان لديهم مستويات عالية من الإريثريتول في دمائهم.
وقال هازن: "إذا كان مستوى إريثريتول الدم مرتفع، فمن المحتمل أن تصاب بأزمة قلبية وسكتة دماغية مرتين. وهذا يتساوى مع أقوى عوامل خطر الإصابة بالقلب، مثل مرض السكري".
كشفت الدراسة أن الإريثريتول يبدو أنه يتسبب في تجلط الصفائح الدموية بسهولة أكبر. يمكن أن تتفكك الجلطات وتنتقل إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، أو إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.
في غضون ذلك، ينصح هازن أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية
"بالابتعاد عن الإريثريتول حتى يتم إجراء المزيد من الدراسات".
يقول روبرت رانكين من مجلس التحكم في السعرات الحرارية، والذي يمثل صناعة الأطعمة والمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية، إن الدراسة تتناقض مع عقود من الأبحاث التي أظهرت أن الإريثريتول آمن وأنه لا ينبغي تطبيق النتائج على عامة الناس بالنظر إلى المشاركين"، مضيفا: "مع ذلك، بناءً على المعرفة الحالية التي لدينا، لا أوصي الناس باستخدامه".
عند الابتلاع، يتم استقلاب الإريثريتول بشكل سيئ ويتم إفرازه في الغالب في البول. وبالتالي، يتم وصف الإريثريتول على أنه مُحل "خالٍ من السعرات الحرارية" أو "غير مغذ" ومُحل "طبيعي"، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته بسرعة وتوقع مضاعفة حصته في السوق داخل قطاع التحلية في السنوات الخمس المقبلة.