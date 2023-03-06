https://sputnikarabic.ae/20230306/مدرب-أرسنال-يكشف-سر-ملابسه-السوداء-وعلاقتها-بالفوز-1074370295.html
مدرب أرسنال يكشف سر ملابسه السوداء وعلاقتها بالفوز
مدرب أرسنال يكشف سر ملابسه السوداء وعلاقتها بالفوز
تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، عن سر ارتدائه نفس الملابس السوداء، خلال مباريات فريقه في جميع البطولات، وعلاقة ذلك بالنتائج الإيجابية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T08:37+0000
2023-03-06T08:37+0000
2023-03-06T08:38+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104356/16/1043561606_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_bf29ee0db30e016e7b64bd13fdbe8bed.jpg
وقالت صحيفة "تليغراف" إن أرتيتا يظهر في المباريات بنفس الملابس بعد كل فوز لفريقه، ما جعل الصحيفة ترجح أن أرتيتا، البالغ من العمر 40 عاما، يسعى بكل الطرق الممكنة لإهداء أرسنال أول ألقابهم في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004، حتى لو تطلب الأمر الإيمان بالخرافات.من جانبه، علق أرتيتا للصحيفة على ذلك الرأي قائلا: "أنا شخص روتيني للغاية، عندما نفوز لا أحب أن أغير ملابسي، أحب أن أحافظ على نفس السترة والسراويل والأحذية، لكن إذا خسرنا فأغير الملابس".وتطرق المدرب الإسباني إلى علاقته بناديه قائلا: "لقد منحوني الفرصة لأفعل أكثر ما أحبه، وبالتأكيد في النادي الذي أحبه وأحترمه وأقدره، فأنا أحب ما أفعله كل يوم، لذلك عندما أشعر بالضغط ألجأ إلى التغيير".يشار إلى أن أرتيتا يرى فائدة لعادته في ارتداء نفس الملابس هذا الموسم، حيث فاز فريقه أرسنال في 20 مباراة من أصل 26 في الدوري الإنجليزي، كما فاز أرسنال في مبارياته الأربع الأخيرة، ضد كل من أستون فيلا، وليستر سيتي، وإيفرتون، وبورنموث.ولفتت "تليغراف" إلى أن أرتيتا بدل ملابسه 6 مرات منذ بداية الموسم الحالي 2022-2023، وبناء عليه فإنه بات المؤكد ظهور أرتيتا بالملابس نفسها في مباراة أرسنال المقبلة بالدوري، حين يحل الفريق ضيفا على فولهام، يوم الأحد 12 مارس/آذار 2023، ضمن الجولة السابعة والعشرين على ملعب كرافين كوتاغ.يذكر أن أرسنال يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/أرسنال-يمدد-عقد-النني-حتى-2024-رغم-إصابته-الخطيرة-1073834238.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104356/16/1043561606_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_0998a0ed00abab2416f6ac3154157980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, بريطانيا
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, بريطانيا
مدرب أرسنال يكشف سر ملابسه السوداء وعلاقتها بالفوز
08:37 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، عن سر ارتدائه نفس الملابس السوداء، خلال مباريات فريقه في جميع البطولات، وعلاقة ذلك بالنتائج الإيجابية التي يحققها فريقه خلال الموسم الجاري.
وقالت صحيفة
"تليغراف" إن أرتيتا يظهر في المباريات بنفس الملابس بعد كل فوز لفريقه، ما جعل الصحيفة ترجح أن أرتيتا، البالغ من العمر 40 عاما، يسعى بكل الطرق الممكنة لإهداء أرسنال أول ألقابهم في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004، حتى لو تطلب الأمر الإيمان بالخرافات.
من جانبه، علق أرتيتا للصحيفة على ذلك الرأي قائلا: "أنا شخص روتيني للغاية، عندما نفوز لا أحب أن أغير ملابسي، أحب أن أحافظ على نفس السترة والسراويل والأحذية، لكن إذا خسرنا فأغير الملابس".
وتطرق المدرب الإسباني إلى علاقته بناديه قائلا: "لقد منحوني الفرصة لأفعل أكثر ما أحبه، وبالتأكيد في النادي الذي أحبه وأحترمه وأقدره، فأنا أحب ما أفعله كل يوم، لذلك عندما أشعر بالضغط ألجأ إلى التغيير".
يشار إلى أن أرتيتا يرى فائدة لعادته في ارتداء نفس الملابس هذا الموسم، حيث فاز فريقه أرسنال
في 20 مباراة من أصل 26 في الدوري الإنجليزي، كما فاز أرسنال في مبارياته الأربع الأخيرة، ضد كل من أستون فيلا، وليستر سيتي، وإيفرتون، وبورنموث.
ولفتت "تليغراف" إلى أن أرتيتا بدل ملابسه 6 مرات منذ بداية الموسم الحالي 2022-2023، وبناء عليه فإنه بات المؤكد ظهور أرتيتا بالملابس نفسها في مباراة أرسنال المقبلة بالدوري، حين يحل الفريق ضيفا على فولهام، يوم الأحد 12 مارس/آذار 2023، ضمن الجولة السابعة والعشرين على ملعب كرافين كوتاغ.
يذكر أن أرسنال يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.