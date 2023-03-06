https://sputnikarabic.ae/20230306/مسؤول-سابق-بجنوب-السودان-يوضح-دوافع-قرار-سلفاكير-بإقالة-وزيرا-الدفاع-والداخلية-1074397567.html

مسؤول سابق بجنوب السودان يوضح دوافع قرار سلفاكير بإقالة وزيرا الدفاع والداخلية

مسؤول سابق بجنوب السودان يوضح دوافع قرار سلفاكير بإقالة وزيرا الدفاع والداخلية

أكد دونقا قاي، المسؤول السابق في حكومة جنوب السودان، اليوم الاثنين، أن "إقالة وزيرا الدفاع والداخلية من جانب الرئيس سلفاكير، جاءت كنتيجة طبيعية لخلافات سياسية،... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T16:46+0000

2023-03-06T16:46+0000

2023-03-06T16:46+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "قرار الرئيس سلفاكير بإنهاء خدمة وزيرة الدفاع، أنجلينا جاني تيني، زوجة نائب الرئيس رياك مشار، هو إجراء روتيني من جانب الرئاسة لأنه تم تخريج دفعات جديدة من الجيش والقوات الأمنية، لذا فإن الأمر يتطلب بعض التغييرات نظرا لتغير الأوضاع على الأرض ومتطلبات المرحلة داخليا وخارجيا، إذ أن وزارتا الدفاع والداخلية من الوزارات السيادية، لذا فإن قرار تبديلهما يتعلق بإجراءات تخص الأمن والسلامة واتفاق السلام".وأوضح قاي أنوأشار المسؤول السابق إلى أن "قرارات الرئيس الأخيرة بشأن وزارتا الدفاع والداخلية قوبلت باعتراض من قبل نائب الرئيس (رياك مشار)"، مشيرا إلى أن "مثل تلك القرارات تتطلب مشاورات مسبقة، وقد أصدر مشار قبل أيام بيان يرفض فيه الإجراءات التي تمّت، لأنه لم يتم مشاورتهم لأنهم طرف أساسي في عملية السلام، هذا الرفض هو حق طبيعي لهم، وكان مقرر أن يتم عقد لقاء بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار، لكن تم تأجيل اللقاء لنهاية هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات حول الإجراءات التي تمت".ولفت دونقا قاي إلى أنوأصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير، يوم الجمعة الماضي، قرارا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية.ووزيرة الدفاع المقالة هي أنجلينا تيني، العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، الطرف الرئيسي في اتفاق السلام لعام 2018، وهي أيضا زوجة رياك مشار نائب سلفا كير.أما وزير الداخلية المقال هو محمود سولومون، عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها سلفاكير.ولم تذكر أسباب إقالة الوزيرين، وفقا لراديو "تمازج".وتتبع وزارة الدفاع فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة بقيادة رياك مشار، بينما تؤول حقبة الداخلية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير، بموجب اتفاق سابق توصل إليه الطرفان قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس/آذار 2020.وأصدر رئيس جنوب السودان أمرا آخر باستبدال تبعية الوزارتين، قائلا إن وزارة الدفاع سيقودها الآن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان، في حين أن وزارة الداخلية ستكون تحت سيطرة فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار.ووقع كير ومشار وزعماء معارضون آخرون اتفاق سلام في عام 2018، أنهى 5 سنوات من الحرب الأهلية. لكن التنفيذ كان بطيئا، وكثيرا ما اختلفت الأطراف المتصارعة حول كيفية تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق، مما أثار تكهنات بأن مثل هذه الخلافات قد تؤخر الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2024.ولاقت قرارات سلفا كير اعتراضا واضحا من قبل أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة، ذ قال بوك بوث بالوانج، مدير الإعلام والسكرتير الصحفي بالإنابة لرياك مشار، على حسابه في "تويتر"، إن القرار الذي أصدره الرئيس بإقالة وزير الدفاع وتبديل الوزارتين اتخذ من جانب واحد.

https://sputnikarabic.ae/20210829/اتفاق-مشار-وسلفاكير-هل-ينقذ-جنوب-السودان-من-حرب-أهلية-جديدة؟-1049974939.html

https://sputnikarabic.ae/20200303/حميدتي-وسلفاكير-يبحثان-الوضع-في-جنوب-السودان-1044750223.html

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