https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-الرئاسة-التركية-واشنطن-ولندن-لا-تسعيان-لإنجاح-وساطة-أردوغان-بين-بوتين-وزيلينسكي-1074363511.html
مستشار بالرئاسة التركية: واشنطن ولندن لا تسعيان لإنجاح وساطة أردوغان بين بوتين وزيلينسكي
مستشار بالرئاسة التركية: واشنطن ولندن لا تسعيان لإنجاح وساطة أردوغان بين بوتين وزيلينسكي
صرح عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا، لا ترغبان في أن يتوسط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T06:04+0000
2023-03-06T06:04+0000
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العالم
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وقال أرهان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن ولندن لا ترغبان بأن يجتمع زيلينسكي وبوتين بحضور أردوغان وهما لا تريدان أن يلتقط هؤلاء الثلاثة صورة، ويرغبان في إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة"، مضيفاً "إنهما لا تفكران في مستقبل الشعب الأوكراني، ولا تفكران في السلام".وأشار أرهان إلى اعتقاده بأن أردوغان سيواصل محاولاته لتقريب وجهات النظر بين بوتين وزيلينسكي.يُذكر أن تركيا استضافت جولة قصيرة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، في آذار/مارس العام الماضي، لكنها لم تسفر عن أي نتائج.وفي أواخر أيلول/سبتمبر العام الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار مع كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس، واستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت مؤخرا إلى أراضي روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-أردوغان-ينوي-إجراء-محادثات-هاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-1071904224.html
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العالم
مستشار بالرئاسة التركية: واشنطن ولندن لا تسعيان لإنجاح وساطة أردوغان بين بوتين وزيلينسكي
06:04 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 06:11 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
صرح عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا، لا ترغبان في أن يتوسط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال أرهان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن ولندن لا ترغبان بأن يجتمع زيلينسكي وبوتين بحضور أردوغان وهما لا تريدان أن يلتقط هؤلاء الثلاثة صورة، ويرغبان في إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة"، مضيفاً "إنهما لا تفكران في مستقبل الشعب الأوكراني، ولا تفكران في السلام".
وأشار أرهان إلى اعتقاده بأن أردوغان سيواصل محاولاته لتقريب وجهات النظر بين بوتين وزيلينسكي.
وتابع قائلا: "أردوغان الشخص الوحيد الذي يمكنه التواصل مع بوتين وزيلينسكي، وأعتقد أن بإمكانه إيجاد وسيلة لجمعهما معا، وليس من المهم التقاط الصور، المهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة، وأول نتيجة ملموسة ستكون بالطبع وقف إطلاق النار".
يُذكر أن تركيا استضافت جولة قصيرة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، في آذار/مارس العام الماضي، لكنها لم تسفر عن أي نتائج.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر العام الماضي، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار مع كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس، واستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت مؤخرا إلى أراضي روسيا.