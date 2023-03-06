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https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-أنقرة-قد-تصرف-النظر-عن-شراء-طائرات-إف-16-نظرا-لتكلفتها-1074362666.html
مستشار بالرئاسة التركية: أنقرة قد تصرف النظر عن شراء طائرات "إف-16" نظرا لتكلفتها
مستشار بالرئاسة التركية: أنقرة قد تصرف النظر عن شراء طائرات "إف-16" نظرا لتكلفتها
أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T03:33+0000
2023-03-06T03:33+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات إف 16
إف-35-بي
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"، وأضاف أرهان أن الحكومة التركية ارتكبت خطأ عندما طلبت اقتناء مقاتلات "إف-16"، التي عفا عليها الزمن، والتي ما زال الكونغرس يرفض الموافقة على بيعها لأنقرة تحت "عدة ذرائع".وأشار أرهان إلى أن تركيا يتعين عليها اتخاذ قرار لتغيير موقفها من اقتناء طائرات "إف-16" واقتناء طائرات أخرى بدلا منها، مثل مقاتلات "إف-35"، والطائرات الصينية التي تم بيعها إلى باكستان، وكذلك الطائرات الروسية وطائرات "يوروفايتر".وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-لـ-سبوتنيك-تركيا-بحاجة-إلى-تمويل-روسي-لبناء-مشروع-محور-الغاز-1074361729.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلات إف 16, إف-35-بي, العالم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلات إف 16, إف-35-بي, العالم

مستشار بالرئاسة التركية: أنقرة قد تصرف النظر عن شراء طائرات "إف-16" نظرا لتكلفتها

03:33 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINKالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINK
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أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.
موسكو- سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"،
"أعتقد أنه بعد الزلازل التي وقعت، ستتخلى تركيا عن طلب مقاتلات إف-16 لأن تكلفتها تبلغ 20 مليار دولار".
وأضاف أرهان أن الحكومة التركية ارتكبت خطأ عندما طلبت اقتناء مقاتلات "إف-16"، التي عفا عليها الزمن، والتي ما زال الكونغرس يرفض الموافقة على بيعها لأنقرة تحت "عدة ذرائع".
وأشار أرهان إلى أن تركيا يتعين عليها اتخاذ قرار لتغيير موقفها من اقتناء طائرات "إف-16" واقتناء طائرات أخرى بدلا منها، مثل مقاتلات "إف-35"، والطائرات الصينية التي تم بيعها إلى باكستان، وكذلك الطائرات الروسية وطائرات "يوروفايتر".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع مركز الغاز
00:04 GMT
وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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