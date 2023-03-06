عربي
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-لـ-سبوتنيك-تركيا-بحاجة-إلى-تمويل-روسي-لبناء-مشروع-محور-الغاز-1074361729.html
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز
أكد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا تفتقر إلى الأموال اللازمة لبناء مشروع مركز الغاز بين أنقرة وموسكو، بعد كارثة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T00:04+0000
2023-03-06T00:04+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لقد عُلقت (المفاوضات) لأن كارثة الزلزال أحدثت تغييرات على كثير من الأمور في تركيا. لقد طرأت تغييرات على جميع الأولويات".وأضاف "من حيث المبدأ نعم، تركيا ستستفيد اقتصاديا من بناء مشروع محور الغاز، لكننا لا نملك الأموال اللازمة لبناء المشروع حاليا. إذا كان لدى روسيا المال لبنائه الآن، فلتباشروا العمل فيه من فضلكم. إنه يعتمد على الاستثمارات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز

00:04 GMT 06.03.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا تفتقر إلى الأموال اللازمة لبناء مشروع مركز الغاز بين أنقرة وموسكو، بعد كارثة الزلزال التي ضربت البلاد مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لقد عُلقت (المفاوضات) لأن كارثة الزلزال أحدثت تغييرات على كثير من الأمور في تركيا. لقد طرأت تغييرات على جميع الأولويات".
وأضاف "من حيث المبدأ نعم، تركيا ستستفيد اقتصاديا من بناء مشروع محور الغاز، لكننا لا نملك الأموال اللازمة لبناء المشروع حاليا. إذا كان لدى روسيا المال لبنائه الآن، فلتباشروا العمل فيه من فضلكم. إنه يعتمد على الاستثمارات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала