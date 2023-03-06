https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-لـ-سبوتنيك-تركيا-بحاجة-إلى-تمويل-روسي-لبناء-مشروع-محور-الغاز-1074361729.html
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز
أكد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا تفتقر إلى الأموال اللازمة لبناء مشروع مركز الغاز بين أنقرة وموسكو، بعد كارثة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T00:04+0000
2023-03-06T00:04+0000
2023-03-06T00:04+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لقد عُلقت (المفاوضات) لأن كارثة الزلزال أحدثت تغييرات على كثير من الأمور في تركيا. لقد طرأت تغييرات على جميع الأولويات".وأضاف "من حيث المبدأ نعم، تركيا ستستفيد اقتصاديا من بناء مشروع محور الغاز، لكننا لا نملك الأموال اللازمة لبناء المشروع حاليا. إذا كان لدى روسيا المال لبنائه الآن، فلتباشروا العمل فيه من فضلكم. إنه يعتمد على الاستثمارات".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
مستشار بالرئاسة التركية لـ "سبوتنيك": تركيا بحاجة إلى تمويل روسي لبناء مشروع محور الغاز
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أكد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا تفتقر إلى الأموال اللازمة لبناء مشروع مركز الغاز بين أنقرة وموسكو، بعد كارثة الزلزال التي ضربت البلاد مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أرهان في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لقد عُلقت (المفاوضات) لأن كارثة الزلزال أحدثت تغييرات على كثير من الأمور في تركيا. لقد طرأت تغييرات على جميع الأولويات".
وأضاف "من حيث المبدأ نعم، تركيا ستستفيد اقتصاديا من بناء مشروع محور الغاز، لكننا لا نملك الأموال اللازمة لبناء المشروع حاليا. إذا كان لدى روسيا المال لبنائه الآن، فلتباشروا العمل فيه من فضلكم. إنه يعتمد على الاستثمارات".