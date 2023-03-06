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مصر... اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان... صور
مصر... اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" الفرعوني، في محافظة قنا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T10:54+0000
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وكان التمثال ضمن بقايا مقصورة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، بالمحافظة، والتي تم تشييد معبد للإله "حورس" في العصر الروماني فيها، وفقا لبيان رسمي من وزارة السياحة والآثار المصرية.وأضاف البيان أن التمثال الجديد لـ"أبو الهول" يمثّل أحد الأباطرة الرومان، إذ أوضح وزير الآثار المصري الأسبق، وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، أنه "من المرجح بعد الفحص المبدئي لوجهه أن يكون للإمبراطور كلاوديوس".ووصف الدماطي التمثال بـ"الرائع الجمال"، مشيرا إلى أن كما لفت الدماطي إلى أنه تم العثور أسفل التمثال، على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي.وتتكون بقايا المقصورة التي تم اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" فيها، من منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ومن الممكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.
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مصر... اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان... صور

10:54 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Mona Morseyأبو الهول
أبو الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
أبو الهول
© AFP 2023 / Mona Morsey
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" الفرعوني، في محافظة قنا.
وكان التمثال ضمن بقايا مقصورة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، بالمحافظة، والتي تم تشييد معبد للإله "حورس" في العصر الروماني فيها، وفقا لبيان رسمي من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأضاف البيان أن التمثال الجديد لـ"أبو الهول" يمثّل أحد الأباطرة الرومان، إذ أوضح وزير الآثار المصري الأسبق، وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، أنه "من المرجح بعد الفحص المبدئي لوجهه أن يكون للإمبراطور كلاوديوس".
ووصف الدماطي التمثال بـ"الرائع الجمال"، مشيرا إلى أن

"وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة، وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه، التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، ويرتدي غطاء الرأس المعروف بالنمس، وتعلو جبهته أفعى الكوبرا".

كما لفت الدماطي إلى أنه تم العثور أسفل التمثال، على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي.
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وتتكون بقايا المقصورة التي تم اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" فيها، من منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ومن الممكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.
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