مصر... اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" يعود لأحد الأباطرة الرومان... صور
© AFP 2023 / Mona Morseyأبو الهول
أبو الهول
© AFP 2023 / Mona Morsey
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" الفرعوني، في محافظة قنا.
وكان التمثال ضمن بقايا مقصورة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة، بالمحافظة، والتي تم تشييد معبد للإله "حورس" في العصر الروماني فيها، وفقا لبيان رسمي من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأضاف البيان أن التمثال الجديد لـ"أبو الهول" يمثّل أحد الأباطرة الرومان، إذ أوضح وزير الآثار المصري الأسبق، وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، أنه "من المرجح بعد الفحص المبدئي لوجهه أن يكون للإمبراطور كلاوديوس".
أول تعليق من الآثار بعد اكتشاف تمثال أبوالهول بمعبد دندرة في سوهاج— مصريون في الكويت (@egkwnet) March 6, 2023
التفاصيل: https://t.co/FRqT1OHDz4 pic.twitter.com/V3X7pdkQla
ووصف الدماطي التمثال بـ"الرائع الجمال"، مشيرا إلى أن
"وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة، وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهه، التي يوجد على طرفيها غمازتين، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه، ويرتدي غطاء الرأس المعروف بالنمس، وتعلو جبهته أفعى الكوبرا".
#عاجل العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري شرق معبد دندرة بمحافظة قنا— Ali Talat (@alitalat1250) March 6, 2023
نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة أ.د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، فى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني، وذلك pic.twitter.com/gmykVHfJLX
كما لفت الدماطي إلى أنه تم العثور أسفل التمثال، على لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي.
25 فبراير, 08:24 GMT
وتتكون بقايا المقصورة التي تم اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" فيها، من منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطي بالملاط ذو دَرَج، ومن الممكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.