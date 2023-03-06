https://sputnikarabic.ae/20230306/مع-اقتراب-شهر-رمضانعدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-لهذا-العام-1074384932.html

مع اقتراب شهر رمضان...عدد ساعات الصيام في الدول العربية لهذا العام

مع اقتراب شهر رمضان...عدد ساعات الصيام في الدول العربية لهذا العام

مع اقتراب شهر رمضان، يعود الحديث عن عدد الساعات التي يصومها المسلمون في اليوم في مختلف الدول العربية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T12:47+0000

2023-03-06T12:47+0000

2023-03-06T12:47+0000

العالم العربي

رؤية هلال رمضان

صيام

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كشف تقرير جديد أن المسلمين في الدول العربية سيصومون حوالي 15 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في رمضان بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.كما يتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية.وتختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا ما تزيد بضع دقائق كل يوم بسبب اقترابنا من شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.ووفقا للتقرير، فإن دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.أما دول المغرب العربي فستشهد عموما أطول ساعات للصيام، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة يوميا، وفي ما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة عربية، مرتّبة من الأقصر إلى الأطول:جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.العراق: نحو 15 ساعةمصر: نحو 15 ساعة.المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.ومن المتوقع، بحسب التقويم الفلكي، أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الخميس 23 مارس/آذار الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023.

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العالم العربي, رؤية هلال رمضان, صيام