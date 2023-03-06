https://sputnikarabic.ae/20230306/مقتل-9-من-أفراد-الشرطة-الباكستانية-في-هجوم-انتحاري-1074369031.html
مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
أعلن مسؤولون مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 16 آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف شاحنتهم في جنوب غرب باكستان. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:54+0000
2023-03-06T07:54+0000
2023-03-06T07:54+0000
باكستان
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101713/53/1017135311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c42017ee89ffbbd4a0257eac2be60e.jpg
وقال المسؤول البارز في الشرطة عبد الحي عامر إن: "منفذ الهجوم الانتحاري كان يركب دراجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف"، بحسب "فرانس برس".ووقع الحادث في دادار البلدة الرئيسية في منطقة كاتشي الواقعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب شرقي كويتا في بلوشستان.من جانبه، قال محمود نوتزاي قائد الشرطة في كاتشي إن أفراد الشرطة كانوا عائدين من عرض لمدة أسبوع حيث كانوا يساهمون في تعزيز الأمن.وقالت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، إن التفجير حدث بالقرب من جسر كامبري، وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/غوتيريش-يدين-التفجير-الانتحاري-لمسجد-بيشاور-في-باكستان--1072899947.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101713/53/1017135311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5955c650621c19abc365ed610dfcd7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
تابعنا عبر
أعلن مسؤولون مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 16 آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف شاحنتهم في جنوب غرب باكستان.
وقال المسؤول البارز في الشرطة عبد الحي عامر إن: "منفذ الهجوم الانتحاري
كان يركب دراجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف"، بحسب "فرانس برس".
ووقع الحادث في دادار البلدة الرئيسية في منطقة كاتشي الواقعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب شرقي كويتا في بلوشستان.
من جانبه، قال محمود نوتزاي قائد الشرطة في كاتشي إن أفراد الشرطة
كانوا عائدين من عرض لمدة أسبوع حيث كانوا يساهمون في تعزيز الأمن.
وقالت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، إن التفجير حدث بالقرب من جسر كامبري، وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.