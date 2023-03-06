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مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري
أعلن مسؤولون مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 16 آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف شاحنتهم في جنوب غرب باكستان. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:54+0000
2023-03-06T07:54+0000
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وقال المسؤول البارز في الشرطة عبد الحي عامر إن: "منفذ الهجوم الانتحاري كان يركب دراجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف"، بحسب "فرانس برس".ووقع الحادث في دادار البلدة الرئيسية في منطقة كاتشي الواقعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب شرقي كويتا في بلوشستان.من جانبه، قال محمود نوتزاي قائد الشرطة في كاتشي إن أفراد الشرطة كانوا عائدين من عرض لمدة أسبوع حيث كانوا يساهمون في تعزيز الأمن.وقالت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، إن التفجير حدث بالقرب من جسر كامبري، وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/غوتيريش-يدين-التفجير-الانتحاري-لمسجد-بيشاور-في-باكستان--1072899947.html
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باكستان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم انتحاري

07:54 GMT 06.03.2023
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
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أعلن مسؤولون مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 16 آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف شاحنتهم في جنوب غرب باكستان.
وقال المسؤول البارز في الشرطة عبد الحي عامر إن: "منفذ الهجوم الانتحاري كان يركب دراجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف"، بحسب "فرانس برس".
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ووقع الحادث في دادار البلدة الرئيسية في منطقة كاتشي الواقعة على مسافة 120 كيلومترا جنوب شرقي كويتا في بلوشستان.
من جانبه، قال محمود نوتزاي قائد الشرطة في كاتشي إن أفراد الشرطة كانوا عائدين من عرض لمدة أسبوع حيث كانوا يساهمون في تعزيز الأمن.
وقالت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، إن التفجير حدث بالقرب من جسر كامبري، وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
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