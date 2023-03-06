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https://sputnikarabic.ae/20230306/مكتب-المدعي-العام-الروسي-يعتبر-أنشطة-منظمة-الشفافية-الدولية-غير-مرغوب-بها-في-البلاد-1074389205.html
روسيا: أنشطة "منظمة الشفافية الدولية" غير مرغوب بها في البلاد
روسيا: أنشطة "منظمة الشفافية الدولية" غير مرغوب بها في البلاد
أعلن مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة الشفافية الدولية غير مرغوب بها في البلاد، والتي "تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا" . 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:59+0000
2023-03-06T14:58+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشر على تطبيق "تلغرام" لمكتب المدعي العام الروسي: "بناءً على نتائج دراسة المواد الواردة، قرر مكتب المدعي العام لروسيا اعتبار أنشطة منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين (ألمانيا)، والتي يديرها مواطنو دول أجنبية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".وبحسب المكتب، فإن أنشطة هذه المنظمة تتجاوز الأهداف والغايات المعلنة.
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روسيا

روسيا: أنشطة "منظمة الشفافية الدولية" غير مرغوب بها في البلاد

13:59 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 06.03.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANأعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو
أعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الاثنين، أن أنشطة منظمة الشفافية الدولية غير مرغوب بها في البلاد، والتي "تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا" .
وجاء في بيان نشر على تطبيق "تلغرام" لمكتب المدعي العام الروسي: "بناءً على نتائج دراسة المواد الواردة، قرر مكتب المدعي العام لروسيا اعتبار أنشطة منظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين (ألمانيا)، والتي يديرها مواطنو دول أجنبية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".
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وبحسب المكتب، فإن أنشطة هذه المنظمة تتجاوز الأهداف والغايات المعلنة.
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