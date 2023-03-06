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https://sputnikarabic.ae/20230306/ميدفيديف-نفوذ-فرنسا-في-آسيا-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-آخذ-في-التراجع-بسرعة-1074379540.html
ميدفيديف: نفوذ فرنسا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية آخذ في التراجع بسرعة
ميدفيديف: نفوذ فرنسا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية آخذ في التراجع بسرعة
رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن نفوذ فرنسا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، آخذ في التراجع بسرعة، والدول ذات السيادة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:10+0000
2023-03-06T11:10+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف، في مدونته على شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي وعلى موقع حزب "روسيا الموحدة": "حان الوقت لإجراء عملية جراحية دولية لإزالة الورم الخبيث للماضي الاستعماري"، مضيفًا أن "السبب الرئيسي هو أن الدول ليها سيادة حقيقية، لم تعد تخشى إملاءات "الغرب الجماعي" السيئ السمعة، والمصالح الوطنية لهذه الدول أهم لديها من مخاطر مواجهة العقوبات".وتابع ميدفيديف، قائلا: "الخوف، الذي وصفه "بليني الأصغر" (وهو محام ومؤلف وقاض روماني، 61-112 م) بأنه "معلم سيئ في مسائل ما يجب عمله، ولم يعد يعمل في أمريكا اللاتينية، التي ينظر إليها الأطلسيون منذ ظهور "عقيدة مونرو" في عام 1823 على أنها "الفناء الخلفي" لهم، ترفض بشكل قاطع مثل هذا الوضع".ويعتقد ميدفيديف أن جزءًا من النخب في الدول الغربية يدرك بشكل متزايد التغييرات الجارية، وليس فقط فيما يتعلق بأمريكا الجنوبية.واختتم ميدفيديف بالقول، إنه "في العدد الأخير من صحفية "لو إكسبريس" الفرنسية هناك توقعات مستقبلية للقوات المسلحة المحلية (والسياسة الخارجية بشكل عام)، ولا يوجد بينها أي توقع إيجابي؛من الجدير بذكره هنا، أن جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، دون أي إشارات خاصة، طلبتا خروج الوحدات العسكرية الفرنسية، كما قررت حكومة بوركينا فاسو إلغاء اتفاقية المساعدة العسكرية المبرمة في عام 1961. نفوذ "الجمهورية الخامسة" في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، شأنه شأن نفوذ جميع سادة الغرب الذين يعانون من السمنة المفرطة وفقدوا حيويتهم وإيقاعهم الاجتماعي، يتقلص مثل قطعة من الجلد الأحرش".
https://sputnikarabic.ae/20230306/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-العالم-الجديد-المتعدد-الأقطاب-سيكون-أكثر-تعقيدا-وهو-يناسب-روسيا-1074378353.html
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ميدفيديف: نفوذ فرنسا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية آخذ في التراجع بسرعة

11:10 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن نفوذ فرنسا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، آخذ في التراجع بسرعة، والدول ذات السيادة الحقيقية بدأت تتخلص من خوفها من الغرب الجماعي.
وكتب ميدفيديف، في مدونته على شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي وعلى موقع حزب "روسيا الموحدة": "حان الوقت لإجراء عملية جراحية دولية لإزالة الورم الخبيث للماضي الاستعماري"، مضيفًا أن "السبب الرئيسي هو أن الدول ليها سيادة حقيقية، لم تعد تخشى إملاءات "الغرب الجماعي" السيئ السمعة، والمصالح الوطنية لهذه الدول أهم لديها من مخاطر مواجهة العقوبات".
وتابع ميدفيديف، قائلا: "الخوف، الذي وصفه "بليني الأصغر" (وهو محام ومؤلف وقاض روماني، 61-112 م) بأنه "معلم سيئ في مسائل ما يجب عمله، ولم يعد يعمل في أمريكا اللاتينية، التي ينظر إليها الأطلسيون منذ ظهور "عقيدة مونرو" في عام 1823 على أنها "الفناء الخلفي" لهم، ترفض بشكل قاطع مثل هذا الوضع".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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ويعتقد ميدفيديف أن جزءًا من النخب في الدول الغربية يدرك بشكل متزايد التغييرات الجارية، وليس فقط فيما يتعلق بأمريكا الجنوبية.

واختتم ميدفيديف بالقول، إنه "في العدد الأخير من صحفية "لو إكسبريس" الفرنسية هناك توقعات مستقبلية للقوات المسلحة المحلية (والسياسة الخارجية بشكل عام)، ولا يوجد بينها أي توقع إيجابي؛

من الجدير بذكره هنا، أن جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، دون أي إشارات خاصة، طلبتا خروج الوحدات العسكرية الفرنسية، كما قررت حكومة بوركينا فاسو إلغاء اتفاقية المساعدة العسكرية المبرمة في عام 1961. نفوذ "الجمهورية الخامسة" في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، شأنه شأن نفوذ جميع سادة الغرب الذين يعانون من السمنة المفرطة وفقدوا حيويتهم وإيقاعهم الاجتماعي، يتقلص مثل قطعة من الجلد الأحرش".
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