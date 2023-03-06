https://sputnikarabic.ae/20230306/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-العالم-الجديد-المتعدد-الأقطاب-سيكون-أكثر-تعقيدا-وهو-يناسب-روسيا-1074378353.html

ميدفيديف: العالم الجديد المتعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا وهو يناسب روسيا

ميدفيديف: العالم الجديد المتعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا وهو يناسب روسيا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العالم الجديد متعدد الأقطاب، سيكون أكثر تعقيدا، مشيراً إلى أن ذلك يناسب روسيا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T10:33+0000

2023-03-06T10:33+0000

2023-03-06T10:33+0000

روسيا

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وكتب ميدفيديف، في منشور على الموقع الاجتماعي "في كي"، وموقع حزب "روسيا الموحدة": "العالم الجديد المتعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا، من الدكتاتورية الأحادية أو الثنائية القطب. وهذا يناسبنا، حيث لا توجد مناطق محظورة للحوار بالنسبة لروسيا؛ لأنه لم تكن لدينا أبدا مستعمرات وإذا أسهم الاتحاد السوفييتي بنشاط في انهيار النظام الاستعماري في العالم، فالآن بإمكاننا مع دول أخرى، دق آخر مسمار في نعش التوجهات الاستعمارية الحديثة للعالم الغربي".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، شددت موسكو، في أكثر من مناسبة، على أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن الهدف هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230226/ميدفيديف-لسنا-بحاجة-إلى-عالم-روسيا-غير-موجودة-فيه-1074048171.html

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