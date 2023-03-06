https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-يؤكد-مجددا-أن-حزب-الله-لن-يسمح-لإسرائيل-باستخراج-النفط-والغاز-إذا-منع-لبنان-من-ذلك-1074395176.html

نصر الله يؤكد مجددا أن "حزب الله" لن يسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز إذا منع لبنان من ذلك

نصر الله يؤكد مجددا أن "حزب الله" لن يسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز إذا منع لبنان من ذلك

قال الأمين العام لحزب الله الليناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين، إن "هناك محاولات إسرائيلية بالتمدد لأمتار على الحدود البرية"، مؤكدا أن لبنان "لن يتخلى عن حبة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T15:58+0000

2023-03-06T15:58+0000

2023-03-06T15:58+0000

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وأضاف نصر الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي ينظمه حزب الله بمناسبة يوم الجريح وتكريما للأسرى والمحررين، "قلنا عقب توقيع الترسيم بأننا لن نسمح للعدو باستخراج النفط إذا مَنع لبنان من ذلك"، حسب موقع العهد اللبناني.وتابع: "نحن في موضوع ترسيم الحدود البحرية والنفط والغاز، هناك ترسيم للحدود البحرية وحق للبنان لاستخراج النفط والغاز وهذا حدود الموضوع بالنسبة لنا"، مردفا: "نحن لا نبحث عن شيء اسمه رضا أمريكي وأقول إنه في أي موقف نتخذه أو عمل نقدم عليه عندما نشعر فيه رضا أمريكي نشكك في صحته".وبشأن الأحداث على الحدود البرية، شدد نصر الله، على أن "هناك شباب وناس عزل يقفون بجرأة وشجاعة أمام جنود العدو المدجج بالسلاح إلى حين وصول جنود الجيش اللبناني ويشهرون السلاح بوجه الجيش الإسرائيلي ولا يسمحون له بالتمدد".وأضاف: "كل ما يحصل في إسرائيل هو من مؤشرات النهاية لهذا الكيان"، مشيرا إلى أن "في حرب تموز وخلال 33 يوماً لو نجحت العملية البرية لتدفق إلى جنوب لبنان ما بين 80 إلى 100 ألف جندي "إسرائيلي".وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، العاام الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيه جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

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