https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-يصف-قانون-إعدام-الأسرى-بـ-الأحمق-ويؤكد-سيدفع-الشباب-الفلسطيني-لمزيد-من-العمليات-1074392784.html
نصر الله يصف قانون إعدام الأسرى بـ "الأحمق" ويؤكد: سيدفع الشباب الفلسطيني لمزيد من العمليات
نصر الله يصف قانون إعدام الأسرى بـ "الأحمق" ويؤكد: سيدفع الشباب الفلسطيني لمزيد من العمليات
وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي بـ "الأحمق". 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T15:26+0000
2023-03-06T15:26+0000
2023-03-06T15:26+0000
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ووفق تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني: أكد نصر الله أن قانون إعدام الأسرى الذي استحدثته إسرائيل سيدفع الفلسطينيين إلى مزيد من العمليات ضد "الكيان الصهيوني".تصريحات نصر الله جاءت خلال كلمة له في الاحتفال بـ "يوم الجريح"، أن "الشعب اللبناني أكثر من يدرك من بين شعوب العالم معاناة الشعب الفلسطيني".وأضاف: "هذا الإجراء هو إجراء أحمق"، متوقعا أن "كل ما يحصل في إسرائيل هو من مؤشرات النهاية لهذا الكيان".وقال: "لا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة ولكن للعالم نقول هذه هي حقيقية المستوطنين والصهاينة".وينص مشروع القانون على أن تكون المحاكم الإسرائيلية ملزمة بالحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين اتهموا بارتكاب جريمة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".طالع أيضا: "إعدام الأسرى"... ما خطورة موافقة نتنياهو على قانون بن غفير؟
https://sputnikarabic.ae/20230301/الكنيست-يصادق-بالقراءة-التمهيدية-على-مشروع-قانون-إعدام-الأسرى-المدانين-بقتل-إسرائيليين-1074185817.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-هيئة-شؤون-الأسرى-لـسبوتنيك-المصادقة-على-قانون-الإعدام-تعري-ديمقراطية-إسرائيل-الكاذبة-1074192024.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نصر الله يصف قانون إعدام الأسرى بـ "الأحمق" ويؤكد: سيدفع الشباب الفلسطيني لمزيد من العمليات
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وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي بـ "الأحمق".
ووفق تصريحات
نقلها موقع النشرة اللبناني: أكد نصر الله أن قانون إعدام الأسرى الذي استحدثته إسرائيل سيدفع الفلسطينيين إلى مزيد من العمليات ضد "الكيان الصهيوني".
تصريحات نصر الله جاءت خلال كلمة له في الاحتفال بـ "يوم الجريح"، أن "الشعب اللبناني
أكثر من يدرك من بين شعوب العالم معاناة الشعب الفلسطيني".
وقال الأمين العام لحزب الله: "العدو يعتقد أن التهديد للأسرى بإعدامهم سيخيفهم بعدم الإقدام على العمليات، ولكن قانون إعدام الأسرى سيزيد من إيمان وشجاعة وإقدام الشباب الفلسطيني على العمليات".
وأضاف: "هذا الإجراء هو إجراء أحمق"، متوقعا أن "كل ما يحصل في إسرائيل هو من مؤشرات النهاية لهذا الكيان".
وقال: "لا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة ولكن للعالم نقول هذه هي حقيقية المستوطنين والصهاينة".
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق الأربعاء، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وقد صوّت 55 نائباً من الكنيست، للمشروع في مقابل 9 نواب صوتوا ضده
وينص مشروع القانون على أن تكون المحاكم الإسرائيلية ملزمة بالحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين اتهموا بارتكاب جريمة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".