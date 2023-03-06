https://sputnikarabic.ae/20230306/وزير-الدفاع-التايواني-يحذر-من-دخول-مفاجئ-للجيش-الصيني-إلى-الجزيرة-1074364477.html

وزير الدفاع التايواني يحذر من دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى الجزيرة

وزير الدفاع التايواني يحذر من دخول مفاجئ للجيش الصيني إلى الجزيرة

حذر وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنج، اليوم الاثنين، مما وصفه بـ"دخول مفاجئ" للجيش الصيني في الجزيرة، مؤكدا أن تايوان يجب أن تكون في حالة تأهب هذا العام. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T06:53+0000

2023-03-06T06:53+0000

2023-03-06T06:53+0000

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جاءت تصريحات، تشيو كو تشنج، ردا على أسئلة أحد النواب، أوضح خلالها أن الجيش الصيني قد يجد أعذارا لدخول مناطق قريبة من المجال الجوي والبحري الإقليمي لتايوان في ظل تعزيز الجزيرة علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، بأنه يتعين على حكومته تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان، فيما ردت حكومة تايوان قائلة إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.يشار إلى أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، الصادرة أمس الأحد، أكدت أن الصين ستناضل بحزم خلال عام 2023 ضد "استقلال تايوان" وستعمل على تعزيز إعادة توحيد الوطن.وجاء في وثيقة نشرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "نكافح بحزم ضد ما يسمى باستقلال تايوان ونعزز إعادة توحيد الوطن الأم، والدفع بالتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم".افتتحت الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في البلاد، يوم الأحد في العاصمة بكين وستستمر حتى 13 مارس/آذار، ويشارك في الدورة نحو 3 آلاف مندوب من جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يحدد النواب في الأيام المقبلة التوجهات الرئيسية للعمل التشريعي والاقتصادي في السنة الجديدة، وكذلك انتخاب قيادة جديدة للبلاد.تصاعدت الأوضاع حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس/آب من العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230301/تايوان-ترصد-19-مقاتلة-صينية-في-منطقة-دفاعها-الجوي-1074165221.html

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