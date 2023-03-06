https://sputnikarabic.ae/20230306/-سيئول-توافق-على-بناء-مطار-بإحدى-الجزر-السياحية-بعد-8-سنوات-من-اقتراحه-بسبب-معارضة-السكان-1074394969.html

سيئول توافق على بناء مطار بإحدى الجزر السياحية بعد 8 سنوات من اقتراحه بسبب معارضة السكان

سيئول توافق على بناء مطار بإحدى الجزر السياحية بعد 8 سنوات من اقتراحه بسبب معارضة السكان

وافقت السلطات الكورية الجنوبية أخيرا على بناء مطار في جزيرة جيجو، وذلك بعد 8 سنوات من التفاوض على بنائه بسبب معارضة سكان الجزيرة. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T15:56+0000

2023-03-06T15:56+0000

2023-03-06T15:56+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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ووفقا لموقع كوريا هيرالد، وافقت وزارة البيئة الكورية الجنوبية على اقتراح وزارة النقل لبناء مطار دولي جديد في جزيرة جيجو السياحية الجنوبية بعد 8 سنوات من المفاوضات حول التأثير المحتمل على البيئة المحلية.من جهته عقد حاكم جزيرة جيجو "أوه يونغ هون" مؤتمرا صحفيا في مكتب المقاطعة، اليوم الإثنين، وأعرب عن أسفه العميق قائلا: "القرار المهم اتخذ من جانب واحد دون أي معلومات أو استشارة".وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في العام 2015 عن اختيار 5.45 كيلومتر مربع (2،1 ميل مربع) في الجزء الشرقي من الجزيرة لبناء المطار الدولي الثاني، لكن تم تأجيل خطة بناء المطار لسنوات بسبب المعارضة الشديدة من سكان الجزيرة والناشطين البيئيين.ومع ذلك، أمرت وزارة البيئة بمزيد من التوضيحات حول كيفية الحفاظ على سلامة الطائرات من ضربات الطيور، كما طلبت من وزارة النقل معالجة مخاوف سكان جيجو فيما يتعلق بمستوى الضوضاء ، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزارة النقل تقديم الاقتراح للجمهور، والذي سيكون أمامه 14 يومًا على الأقل لتقديم آرائهم.وقد تم تقديم اقتراح إنشاء المطار الثاني بعد أن تعذر على المطار الحالي للجزيرة التعامل مع تدفق السياح والظروف الجوية السيئة.

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