أقوى 6 تسديدات في تاريخ كرة القدم
© AFP 2023 / PAUL ELLISهدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
سجل الإيفواري إبراهيم سانغاري، لاعب بي أس في أيندهوفن، هدفا بتسديدة صاروخية هزت شباك آر كي سي فالفيك، ضمن كأس هولندا، لتصل سرعة التسديدة لـ 170 كيلومترا في الساعة.
وصنف موقع "givemesport" هذا الهدف كسادس أقوى تسديدة في تاريخ كرة القدم.
ونشر الموقع أسرع وأقوى 5 تسديدات في تاريخ كرة القدم منذ بدء الإحصاء الرسمي، وهي لـ:
روني هيبرسون: يعتبر البرازيلي هيبرسون صاحب أقوى تسديدة في تاريخ كرة القدم، بعد تنفيذه لضربة حرة لفريقه سبورتينغ لشبونة بسرعة وصلت لـ210 كيلومترات في الساعة، جعلت الحارس يقف مذهولا.
أرين روبين: دخل الهولندي هذه القائمة بعد تسجيله لهدف عندما كان في صفوف ريال مدريد الإسباني في ودية واجه فيها فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، لتبلغ سرعة تسديدته 190 كيلومترا في الساعة.
ستيفن ريد: سجل لاعب بلاكبيرن روفرز، ستيفن ريد، اسمه في هذه القائمة بقذيفة استقرت في مرمى ويغان أتلتيك، بسرعة وصلت لـ189 كيلومتر في الساعة.
At 189kmh, this is the fastest shot in Premier League history. 🚀— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 11, 2022
Steven Reid nearly broke the net. 👀
🎥 @Roverspic.twitter.com/BXext0NvTF
رونالد كومان: تعتبر تسديدة الهولندي إحدى أشهر التسديدات كونها في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 91-1992، وجمعت فريقي برشلونة الإسباني الذي لعب له الهولندي وسامبدوريا الإيطالي.
BREAKING: Ronald Koeman has been announced as the new Barcelona manager 🚨— FourFourTwo (@FourFourTwo) August 19, 2020
Here he is scoring an extra time free kick in the final to win Barça their first European Cup in 1992 pic.twitter.com/YySfNPYBR0
ليمنح الهولندي أول ألقاب برشلونة في دوري الأبطال من خلال تسديدة وصلت سرعتها لـ188 كيلومتر في الساعة لتتهادى في شباك الفريق الإيطالي.
ديفيد هيرست: في المرتبة الخامسة حلت تسديدة لاعب شيفيلد وينزداي، هيرست، التي اصطدمت بعارضة فريق أرسنال، بسرعة بلغت 183 كيلومتر في الساعة.
A REMINDER:— Football Remind (@FootballRemind) October 1, 2017
Sheffield Wednesday's David Hirst (@HirstyD9) hit this shot against the bar at 114mph in 1996. Did you see it @thedavidseaman? pic.twitter.com/6trv0IJOQ2