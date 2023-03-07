https://sputnikarabic.ae/20230307/أنصار-الله-تحذر-أمريكا-وبريطانيا-من-التواجد-في-مضيق-باب-المندب-1074441366.html

جماعة "أنصار الله" تحذر أمريكا وبريطانيا من التواجد في مضيق باب المندب

جماعة "أنصار الله" تحذر أمريكا وبريطانيا من التواجد في مضيق باب المندب

حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، من أن التواجد العسكري الأمريكي البريطاني في باب المندب الاستراتيجي وعلى الأراضي اليمنية، يهدد... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T14:46+0000

2023-03-07T14:46+0000

2023-03-07T14:46+0000

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وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" علي القحوم في تصرحات لقناة "المسيرة"، "لن نسمح للأمريكيين بالبقاء في أي شبر من أرضنا، وسننهي الأسباب التي يتذرع بها الأمريكيون للتواجد في اليمن".وأضاف: "التواجد الأمريكي الصهيوني البريطاني في باب المندب وعلى الأرض يشكل خطراً على المنطقة ككل".وتابع: "الأمريكي يسعى لفرض الهيمنة لتحقيق مصلحته الاستراتيجية، وأبناء الشعب اليمني لن يسمحوا لهم بالعبث بأمن الملاحة الدولية".ورأى القحوم، أن "الشعب اليمني هو من يحمي الملاحة الدولية، والخطر هو الذي تشكله الفرقاطات والسفن الأمريكية في باب المندب".وقال، إن "اليمن سيحمي سيادته واستقلاله وثرواته"، داعياً أمريكا إلى "فهم هذه الرسائل".ويوم الجمعة الماضي، ناقش قادة البحرية الأمريكية مع نظرائهم من خفر السواحل اليمني، "جهود الأمن البحري الإقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف".وأواخر شباط/ فبراير الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إنشاء أمريكا قواعد عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، معتبراً أنه "عدوان واحتلال غير مقبول"، مشدداً على "عدم السماح بأي تواجد عسكري أمريكي أو بريطاني في اليمن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230304/أنصار-الله-تتهم-أمريكا-وبريطانيا-بالسعي-لـاحتلال-اليمن-وتتوعد-بإنهاء-تواجد-قواتهما-1074294413.html

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