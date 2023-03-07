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"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية
"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية
أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، أن توجيه تدفق النفط الروسي إلى دول آسيا لا يدعو المنظمة للقلق من ناحية عمل السوق، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ظاهرة... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T22:34+0000
2023-03-07T22:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
أخبار أوبك
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هيوستن – سبوتنيك. وقال الغيث خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس): "في الواقع هذا ليس ما يدعونا للقلق".وأضاف: "خلال 30 عاماً من عملي في هذا المجال، رأينا دائماً تغير تدفق النفط من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، بما فيه بسبب أحداث جيوسياسية".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".
https://sputnikarabic.ae/20230307/أمين-عام-أوبك-نتوقع-زيادة-الطلب-على-النفط-في-2023-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-1074459074.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أخبار أوبك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أخبار أوبك

"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية

22:34 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص
الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، أن توجيه تدفق النفط الروسي إلى دول آسيا لا يدعو المنظمة للقلق من ناحية عمل السوق، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ظاهرة طبيعية.
هيوستن – سبوتنيك. وقال الغيث خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس): "في الواقع هذا ليس ما يدعونا للقلق".
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
أمين عام أوبك: نتوقع زيادة الطلب على النفط في 2023 بـ 2.3 مليون برميل يوميا
21:45 GMT
وأضاف: "خلال 30 عاماً من عملي في هذا المجال، رأينا دائماً تغير تدفق النفط من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، بما فيه بسبب أحداث جيوسياسية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".
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