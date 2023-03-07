https://sputnikarabic.ae/20230307/أوبك-توجيه-النفط-الروسي-إلى-آسيا-ظاهرة-طبيعية-1074459259.html

"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية

"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية

أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، أن توجيه تدفق النفط الروسي إلى دول آسيا لا يدعو المنظمة للقلق من ناحية عمل السوق، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ظاهرة... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T22:34+0000

2023-03-07T22:34+0000

2023-03-07T22:34+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أوبك

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أخبار أوبك

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هيوستن – سبوتنيك. وقال الغيث خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس): "في الواقع هذا ليس ما يدعونا للقلق".وأضاف: "خلال 30 عاماً من عملي في هذا المجال، رأينا دائماً تغير تدفق النفط من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، بما فيه بسبب أحداث جيوسياسية".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".

https://sputnikarabic.ae/20230307/أمين-عام-أوبك-نتوقع-زيادة-الطلب-على-النفط-في-2023-بـ-23-مليون-برميل-يوميا-1074459074.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أخبار أوبك