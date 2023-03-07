https://sputnikarabic.ae/20230307/إسرائيل-تتهم-إيران-بالوقوف-وراء-الهجوم-الإلكتروني-على-معهد-التخنيون-1074422855.html
إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على معهد "التخنيون"
إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على معهد "التخنيون"
وجهت إسرائيل اتهاما إلى إيران، بمسؤوليتها عن هجوم إلكتروني تعرض له معهد التطبيقات والهندسة في حيفا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:27+0000
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ووفق ما نقله موقع "النشرة" اللبناني، قالت وحدة السايبر الإسرائيلية: "إيران تقف وراء هجوم إلكتروني واسع على معهد التطبيقات والهندسة في حيفا".وكان موقع "واللا"، قد أكد في فبراير/ شباط الماضي، أن أكبر معهد تقني وتكنولوجي في إسرائيل والمعروف باسم "التخنيون" قد تعرض لهجوم سيبراني استهدف حواسيب المعهد، وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات.وذكر الموقع العبري أن المجموعة التي قامت بالاختراق الإلكتروني تدعى "دارك بيت" قد طالبت بالحصول على 70 قطعة "بيتكوين" وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل (الشيكل= 0.28 دولار أمريكي).وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.طالع أيضا: وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم "حزب الله" وإيران بتنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن "اليونيفيل"
https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على معهد "التخنيون"
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وجهت إسرائيل اتهاما إلى إيران، بمسؤوليتها عن هجوم إلكتروني تعرض له معهد التطبيقات والهندسة في حيفا.
ووفق ما نقله
موقع "النشرة" اللبناني، قالت وحدة السايبر الإسرائيلية: "إيران تقف وراء هجوم إلكتروني واسع على معهد التطبيقات والهندسة في حيفا".
وكان موقع
"واللا"، قد أكد في فبراير/ شباط الماضي، أن أكبر معهد تقني وتكنولوجي في إسرائيل والمعروف باسم "التخنيون" قد تعرض لهجوم سيبراني استهدف حواسيب المعهد، وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات.
وذكر الموقع العبري أن المجموعة التي قامت بالاختراق الإلكتروني تدعى "دارك بيت" قد طالبت بالحصول على 70 قطعة "بيتكوين" وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل (الشيكل= 0.28 دولار أمريكي).
يشار إلى أن عمليات الاختراق الإلكترونية بين إسرائيل وإيران تثور من وقت لآخر، ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية باختراق قراصنة إيرانيين مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.
وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.