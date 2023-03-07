https://sputnikarabic.ae/20230307/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتبر-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-هي-الأفضل-لرئاسة-الناتو-1074436504.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية هي الأفضل لرئاسة الناتو
إعلام: الولايات المتحدة تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية هي الأفضل لرئاسة الناتو
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مرشحة مفضلة لمنصب الأمين العام لحلف الناتو. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:18+0000
2023-03-07T14:18+0000
2023-03-07T14:25+0000
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ووفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فإن واشنطن تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مرشحتها المفضلة لمنصب الأمين العام للناتو.وقالت الصحيفة إن فون دير لاين لا تعارض إعادة انتخابها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، لكنها تفكر أيضًا في رئاسة الناتو، حيث أصبحت هذه الفرصة واقعية بشكل متزايد بسبب موقف الولايات المتحدة.وأضافت "لا ريبوبليكا" أن انتخاب كبير المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي كرئيسة لحلف الناتو سيكون مثالياً لواشنطن، حيث يتعين عليها أولاً إنهاء ولايتها التي استمرت خمس سنوات على رأس المفوضية الأوروبية في صيف عام 2024.وفي هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة تزيد من ضغطها لإقناع الأمين العام الحالي لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، من النرويج، بتمديد ولايته، والتي تم تمديدها بالفعل لمدة عام واحد بسبب الوضع في أوكرانيا.وباعتبارها وزيرة دفاع ألمانيا السابقة، فإن فون دير لاين لديها جميع الكفاءات والسمات التي يتطلبها هذا المنصب، وفقا لـ "لا ريبوبليكا" التي أكدت أن زيارتها إلى كندا والولايات المتحدة يجب النظر إليها من هذا المنظور.طالع أيضا: موسكو: الولايات المتحدة والناتو يكثفان أنشطتهما العسكرية في القطب الشمالي
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-الولايات-المتحدة-توحد-الناتو-وأنشأت-تحالفًا-لمواجهة-روسيا-في-أوكرانيا--1073246155.html
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: الولايات المتحدة تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية هي الأفضل لرئاسة الناتو
14:18 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مرشحة مفضلة لمنصب الأمين العام لحلف الناتو.
ووفقا لصحيفة
"لاريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، فإن واشنطن تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مرشحتها المفضلة لمنصب الأمين العام للناتو.
وقالت الصحيفة إن فون دير لاين لا تعارض إعادة انتخابها كرئيسة
للمفوضية الأوروبية، لكنها تفكر أيضًا في رئاسة الناتو، حيث أصبحت هذه الفرصة واقعية بشكل متزايد بسبب موقف الولايات المتحدة.
وأضافت "لا ريبوبليكا" أن انتخاب كبير المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي كرئيسة لحلف الناتو سيكون مثالياً لواشنطن، حيث يتعين عليها أولاً إنهاء ولايتها التي استمرت خمس سنوات على رأس المفوضية الأوروبية في صيف عام 2024.
وفي هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة تزيد من ضغطها لإقناع الأمين العام الحالي لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، من النرويج، بتمديد ولايته، والتي تم تمديدها بالفعل لمدة عام واحد بسبب الوضع في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أوضح منذ فترة طويلة، أن الوقت قد حان لكي يحصل التحالف على أول امرأة تتولى منصب الأمين العام.
وباعتبارها وزيرة دفاع ألمانيا السابقة، فإن فون دير لاين لديها جميع الكفاءات والسمات التي يتطلبها هذا المنصب، وفقا لـ "لا ريبوبليكا" التي أكدت أن زيارتها إلى كندا والولايات المتحدة يجب النظر إليها من هذا المنظور.