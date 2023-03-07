https://sputnikarabic.ae/20230307/إعلام-عن-مسؤولين-أمريكيين-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-نفذ-من-قبل-مجموعة-موالية-لأوكرانيا--1074452710.html
إعلام عن مسؤولين أمريكيين: تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا
إعلام عن مسؤولين أمريكيين: تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا
أفاد مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، بوجود معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن الهجمات التي وقعت على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" نفذت من قبل مجموعة موالية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:35+0000
2023-03-07T16:35+0000
2023-03-07T16:35+0000
العالم
تفجير
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موسكو-سبوتنيك. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن التقرير الاستخباري يشير إلى أن منفذي الهجوم كانوا من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون ذكر أي تفاصيل عن هذه المجموعة وقادتها المحتملين.ورفض المسؤولون الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخبارية، وكيفية الحصول عليها، أو أي تفاصيل حول الأدلة التي تحتويها.وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يعثروا على دليل على تورط روسي في هجمات "السيل الشمالي".هذا ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن"الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح".
https://sputnikarabic.ae/20230222/دبلوماسي-روسي-موسكو-تنتظر-توضيحا-من-واشنطن-بخصوص-تفجيرات-نورد-ستريم-1073874931.html
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العالم, تفجير, نوردستروم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, تفجير, نوردستروم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام عن مسؤولين أمريكيين: تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا
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أفاد مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، بوجود معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن الهجمات التي وقعت على خطوط أنابيب "التيار الشمالي" نفذت من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا.
موسكو-سبوتنيك. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن التقرير الاستخباري يشير إلى أن منفذي الهجوم كانوا من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون ذكر أي تفاصيل عن هذه المجموعة وقادتها المحتملين.
وبحسب المنشور، فإن احتمال وجود صلات بين القوات التي نفذت الهجوم والحكومة الأوكرانية لا يزال مفتوحًا.
ورفض المسؤولون الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخبارية، وكيفية الحصول عليها، أو أي تفاصيل حول الأدلة التي تحتويها.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يعثروا على دليل على تورط روسي في هجمات "السيل الشمالي".
وكتبت "المسؤولون الأمريكيون قالوا إنهم لم يعثروا على دليل على تورط السلطات الروسية في الهجوم".
هذا ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن"الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح".