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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/إعلام-كييف-لا-تبلغ-واشنطن-دائما-بعملياتها-العسكرية-وهذا-يسبب-قلقا-للولايات-المتحدة---1074454137.html
إعلام: كييف لا تبلغ واشنطن دائما بعملياتها العسكرية وهذا يسبب قلقا للولايات المتحدة
إعلام: كييف لا تبلغ واشنطن دائما بعملياتها العسكرية وهذا يسبب قلقا للولايات المتحدة
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن كييف لا تبلغ واشنطن دائما بعملياتها العسكرية وهذا يسبب قلقا في الولايات المتحدة ويهدد بتوسيع الصراع. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T17:27+0000
2023-03-07T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
واشنطن
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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كتبت الصحيفة "على الرغم من اعتماد أوكرانيا العميق على الولايات المتحدة في المساعدة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية، لم يكن المسؤولون الأوكرانيون دائما منفتحين مع نظرائهم الأمريكيين بشأن عملياتهم العسكرية، لا سيما ضد أهداف روسية خلف خطوط العدو. وقد كانت هذه العمليات محبطة للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم لم يحسنوا بشكل ملحوظ موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، بينما يخاطرون بإبعاد الحلفاء الأوروبيين ويوسعوا الصراع".ووفقا للصحيفة، يعترف المسؤولون ووكالات المخابرات الأمريكية بأن لديهم فهما محدودا لعملية صنع القرار في أوكرانيا.هذا وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليا.وقال كيربي في كلمة خلال ندوة بجامعة جورج تاون: "فيما يتعلق بأي عمليات محتملة داخل روسيا، نحن لا نشجع القوات الأوكرانية على القيام بذلك ولا نسهل هذا الأمر".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض".
https://sputnikarabic.ae/20230216/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تشجع-أوكرانيا-على-القيام-بعمليات-عسكرية-داخل-الأراضي-الروسية-1073622788.html
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العالم, واشنطن, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, واشنطن, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

إعلام: كييف لا تبلغ واشنطن دائما بعملياتها العسكرية وهذا يسبب قلقا للولايات المتحدة

17:27 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن كييف لا تبلغ واشنطن دائما بعملياتها العسكرية وهذا يسبب قلقا في الولايات المتحدة ويهدد بتوسيع الصراع.
كتبت الصحيفة "على الرغم من اعتماد أوكرانيا العميق على الولايات المتحدة في المساعدة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية، لم يكن المسؤولون الأوكرانيون دائما منفتحين مع نظرائهم الأمريكيين بشأن عملياتهم العسكرية، لا سيما ضد أهداف روسية خلف خطوط العدو. وقد كانت هذه العمليات محبطة للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم لم يحسنوا بشكل ملحوظ موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، بينما يخاطرون بإبعاد الحلفاء الأوروبيين ويوسعوا الصراع".
ووفقا للصحيفة، يعترف المسؤولون ووكالات المخابرات الأمريكية بأن لديهم فهما محدودا لعملية صنع القرار في أوكرانيا.
هذا وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليا.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية
16 فبراير, 17:01 GMT
وقال كيربي في كلمة خلال ندوة بجامعة جورج تاون: "فيما يتعلق بأي عمليات محتملة داخل روسيا، نحن لا نشجع القوات الأوكرانية على القيام بذلك ولا نسهل هذا الأمر".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض".
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