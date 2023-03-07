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https://sputnikarabic.ae/20230307/إيران-تعلن-اعتقال-عدد-من-الأشخاص-على-خلفية-قضية-تسمم-طلاب-في-المدارس-1074426704.html
إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية قضية تسمم طلاب في المدارس
إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية قضية تسمم طلاب في المدارس
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال بعض الأشخاص في 5 محافظات للتحقيق معهم حول قضية تسمم طالبات المدارس". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:54+0000
2023-03-07T12:54+0000
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وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني، إن "الأجهزة الأمنية أوقفت 5 أشخاص على خلفية قضية تسميم تلامذة في عدد من المدارس في إيران"، مضيفًا: "نحن وبمساعدة وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري والشرطة إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والصحة نتابع قضية تسمم الفتيات بشكل جاد وعلى مدار اللحظة".من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "ضرورة أن تكون أجهزة الاستخبارات جاهزة للتعامل مع كل التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تواجه الصحة العامة في المدارس"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال رئيسي، خلال لقاء مع منتسبي وزارة الأمن، إن "امتلاك رؤية ثورية للمعرفة والمعلومات الحالية، إلى جانب فهم طبيعة هذه التهديدات، هو إحدى ضروريات مواجهة العدو في ميدان الحرب التركيبية الأخيرة، التي تدور على أساس وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في أحداث التسمم في مدارس الطالبات في البلاد، مؤكدةً أنه "لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة".وقالت الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إنه "وفقا للتقارير الواردة حتى الآن في 250 فصلا من المدارس في جميع أنحاء البلاد، أعرب عدد محدود من الطلاب عن مشاعر المضاعفات وعدم الارتياح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف البيان، أنه "بناء على فحص العينات المشبوهة في أكثر المختبرات موثوقية في الدولة وتلخيص النتائج التي تم الحصول عليها في اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والمكونة من كبار الخبراء في مختلف المجالات الطبية والصحية وكذلك منظمة الدفاع وغيرها لحسن الحظ وحتى هذه اللحظة لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة في أي من الطلاب الذين راجعوا المراكز الطبية".وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "بحسب التحقيقات، فإن بعض الحالات التي تسببت في التهابات في بعض المدارس ترجع إلى أفعال مغامرة تمت معالجتها، دون كشف المزيد عما سمتها بالمغامرات"، مؤكدةً "مقاضاة عدد من العناصر التي تسببت بالأسى النفسي والصحي في المجتمع بخلق جو ملتهب وقلق بنشر الأكاذيب إلى جانب الضوضاء العمياء للأجانب".وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، أمس الاثنين، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب، في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال خامنئي إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددًا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا: "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تعلن-تعرض-أكثر-من-5000-طالب-وطالبة-لهجمات-التسميم-ورئيسي-يوجه-بتشكيل-فريق-تحقيق-1074397027.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/خامنئي-بشأن-قضية-تسمم-الطالبات-جريمة-كبيرة-لا-تغتفر-1074371344.html
https://sputnikarabic.ae/20230307/الداخلية-الإيرانية-تحقيقات-التسمم-في-المدارس-لم-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-أو-خطيرة-لدى-الطلاب-1074408605.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية قضية تسمم طلاب في المدارس

12:54 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال بعض الأشخاص في 5 محافظات للتحقيق معهم حول قضية تسمم طالبات المدارس".
وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني، إن "الأجهزة الأمنية أوقفت 5 أشخاص على خلفية قضية تسميم تلامذة في عدد من المدارس في إيران"، مضيفًا: "نحن وبمساعدة وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري والشرطة إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والصحة نتابع قضية تسمم الفتيات بشكل جاد وعلى مدار اللحظة".
من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "ضرورة أن تكون أجهزة الاستخبارات جاهزة للتعامل مع كل التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تواجه الصحة العامة في المدارس"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال رئيسي، خلال لقاء مع منتسبي وزارة الأمن، إن "امتلاك رؤية ثورية للمعرفة والمعلومات الحالية، إلى جانب فهم طبيعة هذه التهديدات، هو إحدى ضروريات مواجهة العدو في ميدان الحرب التركيبية الأخيرة، التي تدور على أساس وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي".
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وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في أحداث التسمم في مدارس الطالبات في البلاد، مؤكدةً أنه "لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة".
وقالت الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إنه "وفقا للتقارير الواردة حتى الآن في 250 فصلا من المدارس في جميع أنحاء البلاد، أعرب عدد محدود من الطلاب عن مشاعر المضاعفات وعدم الارتياح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف البيان، أنه "بناء على فحص العينات المشبوهة في أكثر المختبرات موثوقية في الدولة وتلخيص النتائج التي تم الحصول عليها في اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والمكونة من كبار الخبراء في مختلف المجالات الطبية والصحية وكذلك منظمة الدفاع وغيرها لحسن الحظ وحتى هذه اللحظة لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة في أي من الطلاب الذين راجعوا المراكز الطبية".
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وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "بحسب التحقيقات، فإن بعض الحالات التي تسببت في التهابات في بعض المدارس ترجع إلى أفعال مغامرة تمت معالجتها، دون كشف المزيد عما سمتها بالمغامرات"، مؤكدةً "مقاضاة عدد من العناصر التي تسببت بالأسى النفسي والصحي في المجتمع بخلق جو ملتهب وقلق بنشر الأكاذيب إلى جانب الضوضاء العمياء للأجانب".
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم الطلاب، أمس الاثنين، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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07:12 GMT
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب، في وقت سابق، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد. وقال خامنئي إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددًا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا: "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".
وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
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