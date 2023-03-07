https://sputnikarabic.ae/20230307/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بأكثر-من-25-1074408379.html

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بأكثر من 25%

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بأكثر من 25%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2023 بنسبة 25.9% ليبلغ 33.685 مليار دولار. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T06:55+0000

2023-03-07T06:55+0000

2023-03-07T06:55+0000

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فبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإنه خلال هذه الفترة، صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 15.036 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وزادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 31.3%، لتصل إلى 18.648 مليار دولار.وسبق أن أعلن الرئيسان الصيني والروسي العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024. وتم الوصول إلى 100 مليار في عام 2018.وبعد المحادثات بين قادة البلدين، التي جرت في بكين في 4 فبراير/ شباط، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وضع هدفا جديدا لزيادة التجارة بين روسيا والصين ليبلغ 250 مليار دولار سنويا.

https://sputnikarabic.ae/20230210/تضاعف-حصة-العملات-الوطنية-في-التجارة-بين-روسيا-والصين-في-2022-1073337473.html

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