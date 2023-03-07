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https://sputnikarabic.ae/20230307/اصطدام-مقاتلتين-إيطاليتين-وتحطهما-فوق-أبنية-روما-أثناء-التدريبات-فيديو-1074430326.html
اصطدام مقاتلتين إيطاليتين وتحطهما فوق أبنية روما أثناء التدريبات... فيديو
اصطدام مقاتلتين إيطاليتين وتحطهما فوق أبنية روما أثناء التدريبات... فيديو
اصطدمت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الإيطالية بالقرب من روما، وقتل الطياران. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:14+0000
2023-03-07T13:14+0000
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وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، المحلية، فإن الحادث وقع أثناء أداء مناورات مشتركة بالقرب من بلدة غيدونيا مونتيسيليو، على بعد 20 كيلومترا شمال شرق العاصمة. كما هو محدد، سقطت إحدى الطائرات بعد الاصطدام على المبنى. وبحسب مقاطع الفيديو، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت الطائرة الثانية في المكان.وعادت طائرتان أخريان مشاركتان في رحلة التدريب بسلام إلى القاعدة وطوق رجال الإنقاذ وضباط تنفيذ القانون مكان الحادث.
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العالم, نادي الفيديو, إيطاليا
العالم, نادي الفيديو, إيطاليا

اصطدام مقاتلتين إيطاليتين وتحطهما فوق أبنية روما أثناء التدريبات... فيديو

13:14 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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اصطدمت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الإيطالية بالقرب من روما، وقتل الطياران.
وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، المحلية، فإن الحادث وقع أثناء أداء مناورات مشتركة بالقرب من بلدة غيدونيا مونتيسيليو، على بعد 20 كيلومترا شمال شرق العاصمة. كما هو محدد، سقطت إحدى الطائرات بعد الاصطدام على المبنى. وبحسب مقاطع الفيديو، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت الطائرة الثانية في المكان.
وعادت طائرتان أخريان مشاركتان في رحلة التدريب بسلام إلى القاعدة وطوق رجال الإنقاذ وضباط تنفيذ القانون مكان الحادث.
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