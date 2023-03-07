https://sputnikarabic.ae/20230307/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الإسرائيلي-المتواصل-في-فلسطين-1074455976.html

الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين

الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين

حذّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T19:38+0000

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جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وطالب الأردن بضرورة وقف التصعيد والحملات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.وقال البيان إن "استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة".وشدد على ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، من خلال وقف كافة "الحملات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية".وحث الأردن على بدء مفاوضات فاعلة بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو/ حزيران 1967.وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عملية عسكرية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بمخيم جنين، أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين، وإصابة 16 بجروح.

https://sputnikarabic.ae/20230226/بيان-مشترك-لاجتماع-العقبة-يؤكد-التزام-فلسطين-وإسرائيل-بوقف-الإجراءات-الأحادية-من-3-إلى-6-أشهر-1074034008.html

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