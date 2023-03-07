https://sputnikarabic.ae/20230307/الأطباء-فتحوا-رأسي-للتأكد-من-وجود-مخ-فيهبايدن-يتحدث-عن-خضوعه-لجراحة-1074412970.html
"الأطباء فتحوا رأسي للتأكد من وجود مخ فيه"...بايدن يتحدث عن خضوعه لجراحة
"الأطباء فتحوا رأسي للتأكد من وجود مخ فيه"...بايدن يتحدث عن خضوعه لجراحة
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل الجراحي الذي خضع له بشكل مثير وغريب، مشيرا إلى أن الأطباء "فتحوا رأسه للتأكد من وجود مخ فيه". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:46+0000
2023-03-07T08:46+0000
2023-03-07T08:50+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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تصريح الرئيس الأمريكي جاء في خطاب وجّهه لرجال الإطفاء في الولايات المتحدة، قائلا: "أنتم حقاً، مؤسسة الإطفاء، أنقذتم حياتي، لقد عدت من رحلة خارجية بعدما غبت ليومين وقد شعرت بصداع فظيع".وأضاف بايدن، قائلا: "حسناً، على أي حال كان عليهم أن يفتحوا رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي مخ".وتابع قائلا: "دعوا المزاح جانبا، ما حدث هو أنني كنت أعاني من تمدد في الجمجمة في وقت حدوث عاصفة ثلجية، وكان يجب أن تُجرى العملية على الفور، والطبيب الذي كان سيفعلها كان أفضل طبيب في الجوار، وقد كان في مركز والتر ريد الطبي، لأنه كان يجري عمليات عدة، ولم أستطع الوصول إليه".يذكر أن السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، قالت إن زوجها الرئيس الأمريكي، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفةً فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".وأوضحت جيل بايدن لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024، قالت إنه "أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل".
https://sputnikarabic.ae/20230306/السيدة-الأمريكية-الأولى-بايدن-لن-يخضع-لاختبار-الكفاءة-العقلية-1074368913.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"الأطباء فتحوا رأسي للتأكد من وجود مخ فيه"...بايدن يتحدث عن خضوعه لجراحة
08:46 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل الجراحي الذي خضع له بشكل مثير وغريب، مشيرا إلى أن الأطباء "فتحوا رأسه للتأكد من وجود مخ فيه".
تصريح الرئيس الأمريكي جاء في خطاب وجّهه لرجال الإطفاء في الولايات المتحدة، قائلا: "أنتم حقاً، مؤسسة الإطفاء، أنقذتم حياتي، لقد عدت من رحلة خارجية بعدما غبت ليومين وقد شعرت بصداع فظيع".
وأضاف بايدن، قائلا: "حسناً، على أي حال كان عليهم أن يفتحوا رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي مخ".
وتابع قائلا: "دعوا المزاح جانبا، ما حدث هو أنني كنت أعاني من تمدد في الجمجمة في وقت حدوث عاصفة ثلجية، وكان يجب أن تُجرى العملية على الفور، والطبيب الذي كان سيفعلها كان أفضل طبيب في الجوار، وقد كان في مركز والتر ريد الطبي، لأنه كان يجري عمليات عدة، ولم أستطع الوصول إليه".
يذكر أن السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، قالت إن زوجها الرئيس الأمريكي، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفةً فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".
وأوضحت جيل بايدن لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024، قالت إنه "أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل".