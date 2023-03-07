https://sputnikarabic.ae/20230307/الأمم-المتحدة-المباحثات-المقبل-بين-الأمم-المتحدة-وروسيا-ستعقد-على-مستوى-رفيع--1074454492.html
الأمم المتحدة: المباحثات المقبلة بين الأمم المتحدة وروسيا ستعقد على مستوى رفيع
الأمم المتحدة: المباحثات المقبلة بين الأمم المتحدة وروسيا ستعقد على مستوى رفيع
صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في جنيف الأسبوع المقبل، ستعقد على مستوى رفيع... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:05+0000
2023-03-07T18:05+0000
2023-03-07T18:38+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
حبوب
روسيا
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وقال فرحان حق في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يكون وفد من روسيا الاتحادية في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات على مستوى عال وستركز على مبادرة البحر الأسود للحبوب "صفقة الغذاء".هذا وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حال التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية.وأفادت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، "هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف، وليس لطرف واحد فقط، يقابله الجانب الآخر بالتلاعب والمكائد. لقد أوفينا بالتزاماتنا وسنفي بها في جميع الاتفاقات".وتابعت زاخاروفا ردا على سؤال حول فرص تمديد صفقة الحبوب، "إذا كانت هذه عملية احتيال جديدة للحصول على ما يحتاجون إليه ونسيان الآخرين، وقد رأينا ذلك في صفقة الغذاء، حينئذ نعتذر عن المشاركة".
https://sputnikarabic.ae/20230306/زاخاروفا-موسكو-مستعدة-للوفاء-بالتزاماتها-بصفقة-الحبوب-حال-التزام-الأطراف-المشاركة-بها-1074361970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, حبوب, روسيا
العالم, منظمة الأمم المتحدة, حبوب, روسيا
الأمم المتحدة: المباحثات المقبلة بين الأمم المتحدة وروسيا ستعقد على مستوى رفيع
18:05 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 18:38 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في جنيف الأسبوع المقبل، ستعقد على مستوى رفيع وستتعلق بصفقة الحبوب.
وقال فرحان حق في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يكون وفد من روسيا الاتحادية في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات على مستوى عال وستركز على مبادرة البحر الأسود للحبوب "صفقة الغذاء".
هذا وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حال التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية.
وأفادت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، "هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف
، وليس لطرف واحد فقط، يقابله الجانب الآخر بالتلاعب والمكائد. لقد أوفينا بالتزاماتنا وسنفي بها في جميع الاتفاقات".
وتابعت زاخاروفا ردا على سؤال حول فرص تمديد صفقة الحبوب، "إذا كانت هذه عملية احتيال جديدة للحصول على ما يحتاجون إليه ونسيان الآخرين، وقد رأينا ذلك في صفقة الغذاء، حينئذ نعتذر عن المشاركة".