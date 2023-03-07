https://sputnikarabic.ae/20230307/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يبحث-مع-وزير-خارجية-أرمينيا-العلاقات-الثنائية-1074458103.html
الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية
الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا خلال زيارته للقاهرة. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T20:34+0000
2023-03-07T20:34+0000
2023-03-07T20:34+0000
الأخبار
أحمد أبو الغيط
أرمينيا
العالم العربي
القاهرة
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وأفادت صحيفة أخبار اليوم المسائي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الأرميني وصل إلى القاهرة بهدف إلقاء كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159.ومن المفترض أن تعقد تلك الجلسة الوزارية العربية، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن أحمد أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات.وشدد أبوالغيط على متانة العلاقات التاريخية بين العالم العربي ويريفان (العاصمة الأرمينية)، باعتبار أرمينيا شريكا رئيسيا في منطقة القوقاز، معربا عن ثقته في أن يريفان ستواصل دورها الجاد الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.وذكر الدبلوماسي جمال رشدي أن وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، حرص على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مناديا بوجوب بذل الجهود الجماعية للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة.وأعرب الوزير الأرميني عن حرص بلاده على توسيع أفق التعاون مع العالم العربي وذلك تحت مظلة الجامعة العربية، في وقت أطلع ميرزويان، أحمد أبو الغيط، على رؤية أرمينيا بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220617/الرئيس-الأذربيجاني-يستقبل-أمين-عام-الجامعة-العربية-1063775461.html
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سبوتنيك عربي
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الأخبار, أحمد أبو الغيط, أرمينيا, العالم العربي, القاهرة
الأخبار, أحمد أبو الغيط, أرمينيا, العالم العربي, القاهرة
الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية
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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا خلال زيارته للقاهرة.
وأفادت صحيفة
أخبار اليوم المسائي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الأرميني وصل إلى القاهرة بهدف إلقاء كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159.
ومن المفترض أن تعقد تلك الجلسة الوزارية العربية، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية
، جمال رشدي، أن أحمد أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات.
وشدد أبوالغيط على متانة العلاقات التاريخية بين العالم العربي ويريفان (العاصمة الأرمينية)، باعتبار أرمينيا شريكا رئيسيا في منطقة القوقاز، معربا عن ثقته في أن يريفان ستواصل دورها الجاد الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وذكر الدبلوماسي جمال رشدي أن وزير خارجية أرمينيا
، أرارات ميرزويان، حرص على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مناديا بوجوب بذل الجهود الجماعية للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة.
وأعرب الوزير الأرميني عن حرص بلاده على توسيع أفق التعاون مع العالم العربي وذلك تحت مظلة الجامعة العربية، في وقت أطلع ميرزويان، أحمد أبو الغيط، على رؤية أرمينيا بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية.