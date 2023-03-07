https://sputnikarabic.ae/20230307/الاحتلال-الأمريكي-يحصن-قواعده-شرقي-سوريا-برادارات-وأسلحة-جديدة-استقدمها-من-العراق-1074457088.html
الاحتلال الأمريكي يحصن قواعده شرقي سوريا برادارات وأسلحة جديدة استقدمها من العراق
الاحتلال الأمريكي يحصن قواعده شرقي سوريا برادارات وأسلحة جديدة استقدمها من العراق
أدخلت قوات الجيش الأمريكي، قافلة عسكرية جديدة تحتوي اجهزة رادار وأسلحة ومعدات لوجستية، الى قواعدها اللاشرعية في ريف مدينة الحسكة، شرقي سوريا، قادمة من العراق. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T19:47+0000
2023-03-07T19:47+0000
2023-03-07T19:47+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العراق
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمحافظة الحسكة، إن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت اليوم الثلاثاء 7 اذار /مارس، قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية مكونة من 20 شاحنة، دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية شرقي الحسكة قادمة من العراق.وأشارت المصادر إلى أن القافلة ضمت أجهزة رادار، ومواد لوجستية ومواد بناء، حيث توجهت إلى قاعدتي رميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة وتل بيدر شمالي مدينة مدينة الحسكة.وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأميركي أطلقت اليوم الثلاثاء منطاداً حرارياً في سماء بلدة تل بيدر التي تضم قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية تزامناً مع دخول القافلة الجديدة إليها.أوضحت المصادر أن محيط القاعدة المذكورة يشهد تكثيفاً كبيراً في عمليات حفر الأنفاق والخنادق من قبل قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، مع تشديد عمليات الرقابة والمراقبة من قبلها وقبل جنود الجيش الأمريكي الذين قاموا بنصب كاميرات مراقبة متطورة بمحيط القاعدة.واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.
العراق
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العراق
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العراق
الاحتلال الأمريكي يحصن قواعده شرقي سوريا برادارات وأسلحة جديدة استقدمها من العراق
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أدخلت قوات الجيش الأمريكي، قافلة عسكرية جديدة تحتوي اجهزة رادار وأسلحة ومعدات لوجستية، الى قواعدها اللاشرعية في ريف مدينة الحسكة، شرقي سوريا، قادمة من العراق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمحافظة الحسكة، إن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت اليوم الثلاثاء 7 اذار /مارس، قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية مكونة من 20 شاحنة، دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية شرقي الحسكة قادمة من العراق.
وأشارت المصادر إلى أن القافلة ضمت أجهزة رادار، ومواد لوجستية ومواد بناء، حيث توجهت إلى قاعدتي رميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة وتل بيدر شمالي مدينة مدينة الحسكة.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأميركي أطلقت اليوم الثلاثاء منطاداً حرارياً في سماء بلدة تل بيدر التي تضم قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية تزامناً مع دخول القافلة الجديدة إليها.
أوضحت المصادر أن محيط القاعدة المذكورة يشهد تكثيفاً كبيراً في عمليات حفر الأنفاق والخنادق من قبل قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، مع تشديد عمليات الرقابة والمراقبة من قبلها وقبل جنود الجيش الأمريكي الذين قاموا بنصب كاميرات مراقبة متطورة بمحيط القاعدة.
واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.