https://sputnikarabic.ae/20230307/البرهان-يقيل-حكام-3-ولايات-ويعين-آخرين-1074454748.html
البرهان يقيل حكام 3 ولايات ويعين آخرين
البرهان يقيل حكام 3 ولايات ويعين آخرين
قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إعفاء حكام ثلاث ولايات وتعين 3 آخرين خلفا لهم. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:26+0000
2023-03-07T18:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "البرهان أصدر قرارا بإعفاء وتعيين ولاة بولايتي غرب وجنوب كردفان، وولاية البحر الأحمر".وتضمن القرار تعيين محمد إبراهيم عبد الكريم واليا على جنوب كردفان، بدلا من موسى جبر محمود، ومعتصم عبد السلام العوض واليا على غرب كردفان بدلا عن خالد محمد جيلي.ونص قرار رئيس مجلس السيادة على تكليف فتح الله الحاج أحمد بمهام والي ولاية البحر الأحمر، وإنهاء عمل علي عبد الله أدروب.وقال وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح إن قرارات الإعفاء والتعيين والتكليف تأتي في إطار مقتضيات المرحلة الراهنة التي تمر بها الولايات الثلاث، واستجابة للظروف التي تعيشها.وكانت المرحلة الأخيرة للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" الموقع في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، انطلقت بين العسكريين والمدنيين، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد.ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تشهد البلاد أزمة بسبب فرض البرهان إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإلقاء القبض على وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم العربي
الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم العربي
البرهان يقيل حكام 3 ولايات ويعين آخرين
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قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إعفاء حكام ثلاث ولايات وتعين 3 آخرين خلفا لهم.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية
أن "البرهان أصدر قرارا بإعفاء وتعيين ولاة بولايتي غرب وجنوب كردفان، وولاية البحر الأحمر".
وتضمن القرار تعيين محمد إبراهيم عبد الكريم واليا على جنوب كردفان، بدلا من موسى جبر محمود، ومعتصم عبد السلام العوض واليا على غرب كردفان بدلا عن خالد محمد جيلي.
ونص قرار رئيس مجلس السيادة
على تكليف فتح الله الحاج أحمد بمهام والي ولاية البحر الأحمر، وإنهاء عمل علي عبد الله أدروب.
وقال وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح إن قرارات الإعفاء والتعيين والتكليف تأتي في إطار مقتضيات المرحلة الراهنة التي تمر بها الولايات الثلاث، واستجابة للظروف التي تعيشها.
وكانت المرحلة الأخيرة للعملية السياسية
بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" الموقع في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي، انطلقت بين العسكريين والمدنيين، في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تشهد البلاد أزمة بسبب فرض البرهان إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإلقاء القبض على وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.