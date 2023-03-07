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https://sputnikarabic.ae/20230307/البيت-الأبيض-يدعو-الكونغرس-لإقرار-مشروع-قانون-يسمح-بحظر-تيك-توك-1074458478.html
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T21:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. كما دعا ساليفان، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة الأمريكية.وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "نعتزم مواصلة العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع القانون وندعو الكونغرس للتحرك بسرعة من أجل وضعه على طاولة الرئيس".ولفت إلى أن مشروع القانون يوفر للسلطات الأمريكية أدوات جديدة للاستجابة إلى المخاطر، التي تشكلها منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتي يتم استخدامها "لأغراض خاصة من قبل حكومات أجنبية معينة".
https://sputnikarabic.ae/20221227/النواب-الأمريكي-يقرر-حظر-تيك-توك-من-جميع-الأجهزة-التي-يستخدمها-أعضاؤه-وموظفوه-1071677031.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار

البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"

21:17 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك".
واشنطن - سبوتنيك. كما دعا ساليفان، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة الأمريكية.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
"النواب الأمريكي" يقرر حظر "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه
27 ديسمبر 2022, 20:12 GMT
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "نعتزم مواصلة العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع القانون وندعو الكونغرس للتحرك بسرعة من أجل وضعه على طاولة الرئيس".
ولفت إلى أن مشروع القانون يوفر للسلطات الأمريكية أدوات جديدة للاستجابة إلى المخاطر، التي تشكلها منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتي يتم استخدامها "لأغراض خاصة من قبل حكومات أجنبية معينة".
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