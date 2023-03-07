https://sputnikarabic.ae/20230307/البيت-الأبيض-يدعو-الكونغرس-لإقرار-مشروع-قانون-يسمح-بحظر-تيك-توك-1074458478.html
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T21:17+0000
2023-03-07T21:17+0000
2023-03-07T21:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d527e69f366709a5e060fa8baaaec297.jpg
واشنطن - سبوتنيك. كما دعا ساليفان، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة الأمريكية.وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "نعتزم مواصلة العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع القانون وندعو الكونغرس للتحرك بسرعة من أجل وضعه على طاولة الرئيس".ولفت إلى أن مشروع القانون يوفر للسلطات الأمريكية أدوات جديدة للاستجابة إلى المخاطر، التي تشكلها منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتي يتم استخدامها "لأغراض خاصة من قبل حكومات أجنبية معينة".
https://sputnikarabic.ae/20221227/النواب-الأمريكي-يقرر-حظر-تيك-توك-من-جميع-الأجهزة-التي-يستخدمها-أعضاؤه-وموظفوه-1071677031.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed55a9523c7535729c013c4f7a6bf5d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"
تابعنا عبر
دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك".